Psg, bayern monaco

14-02-2023 23:10

Al Parco dei principi di Parigi (Francia), il Bayern Monaco si aggiudica il primo atto degli ottavi di finale contro i padroni di casa del Paris Saint Germain grazie alle rete di Kingsley Coman al 53′, grazie ad un assist di Davies, con il francese che sfrutta un’indecisione di Donnarumma e si traveste ancora da incubo dei francesi dopo la finale di Champions 2020 da lui decisa. Nel finale, tra i bavaresi espulso Pavard al 92′ per doppia ammonizione cagionata da fallo su Messi.

PSG-Bayern, le pagelle dei parigini

Donnarumma 5 – Il Bayern in avvio è una furia ma per quasi tutto il primo tempo non viene chiamato in causa. Sorpreso dal tiro di Coman, forte ma centrale, si rifà sui due tiri seguenti ma il suo errore pesa ai fini del risultato.

Verratti 5,5 – Meno brillante del solito, il PSG paga anche le pochissime alternative a lui nell’impostare.

Mbappe 6 – Galtier non lo vedeva per più di venti minuti: bluffava. Si comprende meglio la sua importanza nelle accellerate che fanno impazzire la difesa di Nagelsmann. Sigla il gol del possibile 1-1, ma Mendes è in fuorigioco.

Messi 5 – Atteso a gloria, recupera in tempo ed è tra i titolari del Parco dei Principi. Per quasi tutto il match, però, fatica a lasciare tracce del suo passaggio sul campo. Pavard gli evita un gol.

Neymar 5,5 – Compone con Messi una coppia d’attacco nel segno di amicizia, agilità, cifra tecnica ma poco fisico e corse sulla profondità. Poche giocate azzeccate e zero pericolosità.

Christophe Galtier 5 – Nel primo tempo, però, c’è solo il Bayern Monaco in campo. Meglio nella ripresa, ma i tedeschi la sbloccano nel momento migliore del PSG, che poi rischia più volte il secondo. Nel finale è assedio e arriverebbe anche l’1-1 grazie a Mbappé. Perde l’atto primo e ora in Germania deve fare l’impresa.

PSG-Bayern Monaco, le pagelle dei campioni di Germania

Pavard 6 – Propone un duello tutto fisico con Neymar dal quale esce vincitore e, quando il brasiliano lo anticipa, non lesina l’intervento duro dimostrando carattere. Una partita di fisico che contribuisce a portare a casa il risultato con la scivolata che gli costa l’espulsione al 92′.

De Ligt 6 – Risoluto quando serve, dimostra di badare soprattutto al sodo. Nessun calo di tensione per l’olandese che ha acquisito fiducia nei propri mezzi.

Coman 7 – Sulla sinistra non lo si fermae salta sempre l’avversario, nella ripresa si sposta sulla destra e gli bastano soli 8 minuti per trafiggere Donnarumma con un destro al volo che vale il vantaggio.

Julian Nagelsmann 6,5 – Con il passare dei minuti la sua squadra acquista consapevolezza nei propri mezzi e finisce per portare a casa il risultato con il minimo scarto che forse sta anche stretto. Soffre solo nel finale quando il PSG prova a raggiungere il pareggio.

PSG-Bayern Monaco: tabellino

PSG-Bayern Monaco 0-1 (Coman)

PSG (3-5-2): Donnarumma; Danilo Pereira (Dal 75 st Vitinha), Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi (Dal 46 st Kimpembe), Verratti, Zaire-Emery (Dal 56 st Fabian Ruiz), Soler (Dal 56 st Mbappé), Nuno Mendes; Messi, Neymar. A disposizione: Bernat, Bitshiabu, Ekitike, Gharbi, Kimpembe, Letellier, Mbappé, Pembele, Rico, Fabian Ruiz, Vitinha. Allenatore: Christophe Galtier.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Cancelo (Dal 46 st Davies), Kimmich, Goretzka, Coman (Dal 76 st Gnabry); Sané (Dal 89 st Stanisic), Musiala (Dal 87 st Gravenberch); Choupo-Moting (Dal 76 st Muller). A disposizione: Blind, Davies, Gantry, Gravenberch, Ibrahimovic, Muller, Sarr, Schenk, Stanisic, Tel, Ulreich. Allenatore: Julian Nagelsmann.