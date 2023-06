Inter, Vicario va al Tottenham: se parte Onana, due possibili opzioni

Rebus portiere in casa nerazzurra. Onana piace molto al Manchester United, pronto a farsi avanti. Vicario non pare più disponibile. Le alternative? Sommer e Mamardashvili.

22-06-2023 11:41

Rebus portiere in casa Inter. Ad oggi, ancora non è chiaro chi sarà tra i pali della squadra nerazzurra nella prossima stagione.

Inter beffata, Vicario verso la Premier League

L’Inter aveva scelto Guglielmo Vicario. Il portiere dell’Empoli era il nome giusto in caso di addio di André Onana. Invece, l’estremo difensore italiano pare destinato a giocare in Premier League.

Il Tottenham sarebbe ormai ad un buon punto per acquistarlo dall’Empoli per una cifra complessiva pari a 20 milioni di euro. Chiaramente, una beffa per l’Inter che sembrava in pole position per Guglielmo Vicario.

Inter, Onana piace molto al Manchester United

André Onana sta bene a Milano, sponda nerazzurra. Si sente parte del progetto nerazzurro ma l’Inter deve fare quadrare anche i conti. Quindi, davanti ad una proposta importante, il camerunese potrebbe fare le valigie.

Il Manchester United ci starebbe pensando seriamente. Se i Red Devils dovessero mettere sul piatto una cifra importante (45/50 milioni di euro), sarebbe difficile per la società nerazzurra dire di no. Considerati i conti societari non fantastici, la cessione di André Onana a determinate cifre sarebbe una grande boccata d’ossigeno a livello economico.

Inter: se parte Onana, due nomi in gioco

Se André Onana dovesse fare le valigie, l’Inter sarebbe costretta a trovarsi un nuovo numero uno. In gioco ci sarebbero due nomi, ovvero Yann Sommer e Giorgi Mamardashvili.

Il primo, noto ai tifosi azzurri per aver estromesso, con le sue parate tra i pali della nazionale svizzera, l’Italia dal Mondiale, potrebbe lasciare il Bayern Monaco (l’ha acquistato lo scorso gennaio), considerato l’imminente rientro di Manuel Neuer. Classe 1988, lo svizzero ha grande esperienza e potrebbe arrivare in prestito. In alternativa, attenzione a Giorgi Mamardashvili, 22enne stella del Valencia che viene valutato circa 25 milioni di euro. Due nomi diversi, sia come stile che, soprattutto, come età ma entrambi di qualità. Ovviamente, la speranza del popolo nerazzurro è che André Onana, alla fine, rimanga all’Inter.