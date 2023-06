Inter attenta, lo United piomba su Onana: sul web nerazzurro è caos

Il Manchester United sarebbe interessato al portiere nerazzurro per sostituire De Gea: l'Inter sarebbe già pronta a bloccare Vicario. Ma i tifosi non ci stanno

19-06-2023 20:11

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il divorzio in casa Manchester United potrebbe avere ripercussioni sulla serie A, in particolare sull’Inter. Il portiere spagnolo David de Gea, infatti, dopo 12 anni e 545 partite dirà addio Old Trafford, come riporta il Manchester Evening News. E naturalmente il club dei Glazer è già alla ricerca di un sostituto.

Manchester, Ten Hag vuole Onana

Il nome in cima alla lista è quello di Andrè Onana, portiere dell’Inter che Erik ten Hag conosce molto bene per i trascorsi comuni all’Ajax. Tra le alternative al camerunese ci sono Diogo Costa del Porto e Bart Verbruggen dell’Anderlecht, ma rappresenterebbero soltanto delle alternative ad una prima scelta che è stata decisa. L’altra alternativa, sullo sfondo, sarebbe Pickford dell’Everton. E, in caso di addio, l’Inter andrà subito all’assalto di Vicario, infrangendo sul nascere le speranze della Fiorentina. Nonostante si tratti ancora di voci e indiscrezioni – come riporta Sport Mediaset – André Onana e i dirigenti dello United avrebbe già avuto anche un primo contatto telefonico.

Onana, derby Manchester-Chelsea

Dopo la finale di Champions persa contro il City, André aveva rimesso tutto nelle mani del club nerazzurro e affidandosi alle mosse della società, che da subito sembravano indirizzare i discorsi verso un’eventuale trattativa col Chelsea nell’ambito dei contatti per il rinnovo del prestito di Lukaku. Ora, invece, potrebbero verificarsi sbocchi diversi visto l’interesse del Manchester United. Si profila dunque un derby inglese che potrebbe anche innescare un’asta al rialzo per il portiere nerazzurro.

Onana via, i tifosi si spaccano

Una notizia che naturalmente non piace ai tifosi dell’Inter, che per la maggior parte non danno credito alle voci di mercato. Come il caso di William: “I giornalisti hanno venduto Barella, Onana, Brozovic, Lautaro, poi nessuna offerta ufficiale”. Mentre Mario la vede diversamente e sarebbe favorevole alla cessione: “non e un portiere forte, se fossi nell’Inter prenderei Vicario e Onana lo venderei ad una cifra di 50 mln massimo 40”. Fosba è di altra opinione: “Tutti ne dubitavano di questo fantastico portiere..anche il pengwin dava giudizi negativi, io invece ho sempre creduto in lui, e dopo il primo anno all’inter ha dimostrato di essere un portiere da champions league, un portiere da top club… Grande André”. Mentre Adriano lancia la provocazione: “600 milioni, Rashford e Bruno Fernandes, e ci perdiamo”.

Inter, i tifosi non ci stanno

Giaconia fa parte del partito contrari: “Dare via Onana sarebbe da stupidi”. Anche Sandro non crede alla evenienza: “È un mese che dite la stessa cosa ?￰ Non avete più argomenti???”. Mentre Francesca la vede diversamente: “Portiere Forte. Ma non Indispensabile. Stesso discorso Vale per Barella. Unico che non deve andare via è Simone Inzaghi. Il resto può andare e venire. Abbiamo capito con chi abbiamo a che fare”. Carmine alza gli scudi: “Deve vincere la Champions per la seconda volta con l’Inter.. lui non ha paura di nessuno..non si muove da Milano”. E Maurizio la vede così: “Speriamo che rimanga perché è un gran portiere con tanta personalità”. Mentre Daniel è salomonico. “Ci possono essere molte squadre ma dipenderà la volontà di Onana e il procuratore”.