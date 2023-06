Mercato Inter, se parte Onana i nerazzurri vanno forte sul portiere del Brentford

L’esterno difensore David Raya ai microfoni del Times: “Ci sono alcune opzioni per me, ma ovviamente il Brentford chiede un sacco di soldi per cedermi”

17-06-2023 19:44

In caso di cessione di Andre Onana l’Inter valuta nuovi portieri. Uno dei profili maggiormente accostati a difendere la porta nerazzurra è David Raya: spagnolo, classe 1995 ed attualmente sotto contratto con il Brentford. L’estremo difensore, nel corso di un’intervista rilasciata al Times, ha commentato la sua situazione: “So che ci sono rumors sul mio possibili addio. Ci sono alcune opzioni per me, ma ovviamente il Brentford chiede un sacco di soldi per cedermi”.

Prosegue poi Raya: “Ciò potrebbe far sì che i club non vogliano comprarmi, potrebbe indurli a cercare altro. Io però voglio fare il passo successivo nella mia carriera, provare a vincere titoli e competere in Europa nei prossimi due anni. Mi sento come se fossi nel punto della mia carriera in cui voglio fare quel passo avanti. Ci sono delle opzioni là fuori, ma non esistono solo le mie ambizioni, anche il Brentford deve essere disposto a lasciarmi andare”.