Bayern Monaco: acquistato Yann Sommer

19-01-2023 16:22

Il Bayern Monaco ha annunciato l’acquisto di Yann Sommer a titolo definitivo dal Borussia Monchengladbach. Il portiere svizzero, 34 anni, si è legato ai bavaresi fino al 30 giugno 2025.

“Non vedo l’ora di ricoprire il mio nuovo ruolo al Bayern. È un grande club, ci ho giocato spesso contro, conosco l’enorme qualità e ne conosco l’appeal. Sono orgoglioso di farne parte. Abbiamo grandi sfide davanti, non vedo davvero l’ora di iniziare con i miei nuovi compagni di squadra. Vorrei ringraziare il Borussia Mönchengladbach per otto anni e mezzo fantastici e per aver reso possibile questo trasferimento”, le prime parole da bavarese del nazionale elvetico.