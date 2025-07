Milan, ora è ufficiale: Theo Hernandez va da Inzaghi. Caccia all'erede, ecco la lista di Tare

Dopo sei anni il terzino francese lascia il capoluogo lombardo per trasferirsi all'Al Hilal: le cifre dell'operazione. Per il sostituto si pensa a un giovane

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ora è davvero finita: Theo Hernadez è un nuovo calciatore dell’Al Hilal. Con una nota pubblicata sul proprio sito, il Milan ha annunciato la cessione del forte esterno sinistro che raggiunge Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Scatta la caccia all’erede: ecco i nomi appuntati sulla lista di Tare.

Milan-Theo: l’addio è ufficiale

Ormai si attendeva solo l’annuncio ufficiale, che è arrivato oggi. Il Milan saluta Theo dopo sei anni e un primato mica da poco: con 30 reti in Serie A è diventato il difensore più prolifico della storia del club superando l’icona Paolo Maldini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Theo Bernard François Hernández all’Al-Hilal SC. Il Club ringrazia Theo per i sei anni vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”, questo il comunicato del club rossonero, che ha incassato 25 milioni di euro dal club saudita allenato da Simone Inzaghi.

Il blitz a Parigi con la compagna Zoe

Ieri il terzino ex Real Madrid aveva sostenuto le visite mediche a Parigi, preludio della cessione che è stata ufficializzata in giornata. In compagnia della compagna influencer Zoe Cristofori e dell’intermediario della trattativa Federico Pastorello, oggi Theo Hernandez ha incontrato in un noto hotel della Ville Lumière il presidente dell’Al Hilal Fahd bin Nafel per definire gli ultimi dettagli dell’operazione e firmare il contratto che lo lega per tre anni al club che è stato eliminato ai quarti di finale dal Mondiale per Club.

Per il giocatore, che inizialmente aveva rifiutato l’offerta della squadra di Riad con la speranza di approdare all’Atletico Madrid, ingaggio monstre da circa 20 milioni a stagione.

Caccia all’erede di Theo: la lista di Tare

Tare e Allegri lavorano senza sosta per costruire il nuovo Milan. Ceduto Theo, la priorità è trovare un nuovo padrone della corsia mancina. De Cuyper ha scelto il Brighton, mentre si è raffreddata la pista Zinchenko. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di due giovani talenti.

Il primo nome porta in Belgio: è nel Gent che gioca Archie Brown, terzino dell’Under 20 inglese dal fisico imponente. Il secondo milita tra le fila del Borussia Mönchengladbach: si chiama Luca Netz, è un classe 2003 e ha il contratto in scadenza nel 2026. Sullo sfondo restano pure Cambiaso, per cui la Juventus spara altissimo, e Gutierrez del Girona, che piace anche al Napoli.