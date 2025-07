Milan, Allegri: le parole sulla Juventus scatenano i tifosi bianconeri sul web

Il neo-tecnico rossonero ringrazia tutto il mondo di Madama tranne Giuntoli, i fan della Vecchia Signora già lo rimpiangono, scatta effetto nostalgia

L’avevamo lasciato sfogarsi col mondo intero dopo l’ultimo trofeo vinto, la finale di coppa Italia di due anni fa con la Juventus: senza giacca, con la cravatta slacciata e la bava alla bocca dopo aver dovuto ingoiare l’impossibile nella sua seconda avventura in bianconero ma Max Allegri nel giorno della sua presentazione al Milan ha avuto solo parole dolci per il suo passato.

Allegri con gli occhi lucidi nel parlare della Juve

Alla sua prima conferenza da allenatore del Milan il tecnico livornese ha omesso (e ci mancherebbe) solo il nome di Giuntoli ma ha ringraziato tutto il mondo Juve dicendo: “Ringrazio la Juventus per gli 8 anni con loro. Ringrazio il presidente Agnelli e tutte le altre persone cui sono molto legato emotivamente, come anche l’ingegnere John Elkann” .

La nostalgia dei tifosi bianconeri

Sul web scatta l’effetto nostalgia da parte dei tifosi juventini e fioccano i commenti: “In un mondo dove praticamente non esiste la riconoscenza, Allegri si è dimostrato ancora una volta un GRAN signore. Più juventino lui di tanti altri spacciati per bandiere. Rendiamoci conto. Grande, Max” e poi: “Caro Max così non va bene, ti sei dimenticato di ringraziare Giuntoli” e anche: “Grazie a te Max Allegri, non tutti hanno capito ciò che vali”, oppure: “Gli occhi mentre nomini la Juventus ed il Presidente Andrea Agnelli… “parlano”….Il nostro è solo un arrivederci… lo so”

C’è chi scrive: “Allegri ha stracciato l’ambiente Juve, creando non solo le premesse affinché gli ultras strumentalizzassero la cosa per ricattare la società, ma ci ha anche divisi internamente in quanto tifosi” e anche: “Nella Nostra Storia per sempre come uno dei più Grandi… Beati Milan e milanisti che beneficeranno della nostra stupidità” oppure: “A Max Allegri io vorrò sempre bene. E gli sarò grato per quello che ha fatto alla Juventus”, oppure: “Prima conferenza stampa al Milan e le prime parole sono per la Juventus. Negli ultimi 3 anni si é trovato a fare l’allenatore, il direttore, il presidente ed il primo tifoso. Max Allegri”

Il web è scatenato: “Torna a fare impazzire Adani, ti prego Max” e anche: Un giorno ritornerai alla Juventus con il ruolo di Dirigente: hai saputo guidare una società e una squadra con DIGNITÀ, CORAGGIO E RISPETTO PER I NOSTRI COLORI” e infine: “Lo abbiamo festeggiato, insultato, implorato di andarsene e tornare. Ha vinto tanto, gliene abbiamo dette di tutti i colori ed il suo ciclo era finito.

Nonostante ciò fa male vedere Allegri con un’altra maglia”.

Il saluto di Oppini

Anche Francesco Oppini, giornalista tifoso bianconero e volto noto di 7Gold, saluta il suo ex tecnico su twitter: “Allegri che in conferenza stampa durante la presentazione per il suo ritorno al Milan parla della Juventus con gli occhi lucidi non ha prezzo: in bocca al lupo Max per la tua nuova avventura, ma senza esagerare”