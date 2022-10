20-10-2022 10:53

Dalla Georgia con furore. La Juventus prova a imitare il Napoli e si lancia sul nuovo fenomeno, dopo Kvara, del calcio caucasico. Il ruolo è diverso ma le referenze sono ugualmente lusinghiere e si tratta di un calciatore che potrebbe mettere una toppa in un ruolo molto delicato, quello del portiere, dove tra problemi fisici e rendimento non sempre costante i vari Szczesny e Perin non offrono più le dovute garanzie.

Mercato: Juventus su Mamardashvili, portiere della Georgia

Di chi si tratta? Di Giorgi Mamardashvili, 22enne estremo difensore del Valencia di Rino Gattuso. Martedì un collaboratore del ds Cherubini è volato a Siviglia per ammirare dal vivo le prodezze del portiere georgiano, già attenzionato nelle scorse settimane. Dopo aver letto con attenzione report e referenze, la dirigenza della Vecchia Signora ha spedito uno scout direttamente sul posto. Mardashvili, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra aver scalzato altri profili dalla lista dei rinforzi bianconeri, in primis Marco Carnesecchi, 22enne dell’Atalanta in prestito alla Cremonese.

Chi è Mamardashvili, il talento georgiano che piace alla Juventus

Ma quali sono le caratteristiche di Mamardashvili, il portiere che piace alla Juventus? Nato il 29 settembre 2000, alto 197 centimetri, abile nelle uscite ma sicuro anche tra i pali, il georgiano è cresciuto nel Rustavi per poi passare alla Lokomotiv Tbilisi. È qui che, nel 2021, lo ha scovato il Valencia. Dopo una prima stagione da secondo, quest’anno la promozione a titolare. L’esordio in nazionale, invece, era arrivato a settembre 2021 contro la Bulgaria: cinque le presenze in totale di Mamardashvili con la Georgia.

Juventus, il rimpianto legato a Kvaratskhelia rimane forte

Chissà se, nell’interesse per il portiere del Valencia, non ci sia anche il ricordo di quanto accaduto con Kvaratskhelia. Quello legato all’attaccante del Napoli è probabilmente il più grosso rimpianto recente della Juventus. La Vecchia Signora lo aveva praticamente in pugno, poi l’addio a Paratici ha fatto saltare l’affare, col talento georgiano, rivelatosi subito in grado di fare la differenza in serie A e in Europa, che ha fatto invece le fortune del Napoli. Adesso c’è un altro georgiano che fa strabuzzare gli occhi. Almeno, quelli della Juventus.