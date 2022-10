Serie A, Juventus: si punta a due difensori

19-10-2022 17:21

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe già pensando a come muoversi in estate nonostante manchino ancora parecchi mesi. Nello specifico, la Rosea parla di due difensori molto ambiti a livello internazionale: Strahinja Pavlovic, centrale serbo classe 2001 del Salisburgo, e Alfonso Pedraza del Villarreal, 26enne terzino sinistro spagnolo.

Entrambi costano tra i 20 e i 25 milioni di euro ma, se per il primo si può puntare a offrire un ricco ingaggio (dato che al momento guadagna “appena” 700mila euro a stagione) per il secondo bisogna battere anche la concorrenza dell’Inter.