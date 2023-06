Inter, intrigo Lukaku: tutti gli scenari per il bomber belga del Chelsea

La situazione di Romelu Lukaku diventa ingarbugliata ogni giorno di più: il Chelsea avrebbe detto no all’Inter per un nuovo prestito

25-06-2023 09:59

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Romelu Lukaku è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. La volontà dell’Inter è quella di puntare ancora una volta sull’attaccante belga ma allo stesso tempo l’operazione deve essere portata avanti tenendo in debita considerazione anche le ragioni del bilancio e dopo l’arrivo di Marcus Thuram, riuscire a far combaciare tutti i pezzi del puzzle potrebbe rivelarsi più difficile del previsto.

Lukaku, il Chelsea dice di no ad un nuovo prestito

Per capire la situazione di Romelu Lukaku bisogna innanzitutto partire dal Chelsea. Nel corso dell’ultimo anno il club londinese è stato protagonista di una serie infinita di operazioni di mercato che hanno finito per creare un sovrannumero clamoroso all’interno della rosa e la necessità anche urgente di far cassa. Il club ha bisogno di soldi per mettere a segno nuovi colpi e anche per far spazio.

Sul mercato sono finiti i portieri Mendy e Kepa, i difensori Chalobah, Azpilicueta (che dovrebbe finire proprio all’Inter) e Koulibay, oltre a tanti altri giocatori come Loftus-Cheek, Sarr, Fofana, Chukwuemeka, Zakaria, Kovacic, Mount, Pulisic e atri. Una vera e propria squadra destinata a cambiare aria. E tra questi c’è anche Romelu Lukaku che non rientra nei piani di Pochettino, ma gli inglesi non sono disposti a fare regali e per il giocatore non vogliono concedere il prestito ma valutano solo una soluzione a titolo definitivo.

Inter, in stand-by la situazione Lukaku

Fase di attesa in questo momento per l’Inter. I nerazzurri hanno messo a segno il colpo Thuram (strappato al Milan), hanno salutato Skriniar in direzione PSG ma ora devono anche pensare di fare cassa. Nella lista dei partenti ci sarebbe il portiere Onana con il Manchester United pronto a sferrare l’affondo decisivo. I nerazzurri hanno fissato il prezzo a 60 milioni di euro, soldi che se incassati potrebbero servire anche per Big Rom. Ma la strategia è chiara, solo dopo eventuali cessioni l’Inter prenderà in considerazione l’ipotesi di rilanciare sull’attaccante.

Lukaku, dopo il Milan, spunta la tentazione Arabia Saudita

Nei giorni scorsi si è parlato molto della volontà del Milan di dare la caccia a Lukaku. I rossoneri, dopo aver visto sfumare Thuram, sono alla ricerca di un attaccante da affiancare a Giroud ed il belga sembra avere tutte le caratteristiche che piacciono a Pioli, senza tralasciare che ci sarebbe anche il “plus” di fare uno scherzetto ai cugini. Nelle ultime ore si è fatta strada anche la possibilità della pista Arabia Saudita. I “grandi ricchi” del mondo del calcio continuano lo shopping in Europa dopo i colpi Benzema, Kantè, Brozovic, Koulibay, Ruben Neves ed ovviamente quello di Cristiano Ronaldo un anno fa. Lukaku potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un contratto da capogiro che forse gli farebbe dimenticare la sua volontà di restare a Milano.