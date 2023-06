Inter: chi è Azpilicueta, per Benitez era destinato a diventare il miglior terzino del mondo

Classe ed esperienza al servizio dell'Inter: ecco chi è Azpilicueta, l'ex capitano del Chelsea pronto a sbarcare in nerazzurro. Benitez stravedeva per lui.

24-06-2023 12:41

L’erede di Skriniar è uno che nel calcio ha vinto tutto ed è alla ricerca di nuovi stimoli. Cesar Azpilicueta, 33 anni, attende solo il via libera dal suo club, il Chelsea, per raggiungere Milano. La sua decisione l’ha già presa: salutare i Blues, di cui è capitano e dove il prossimo anno, presumibilmente, giocherebbe col contagocce. Vuol essere ancora protagonista, Cesar. E ha individuato nell’Inter la squadra più adatta per divertirsi – e divertire – ancora.

Chi è Cesar Azpilicueta: da centrocampista a difensore

Cognome basco, Azpilicueta è nato il 28 agosto 1989 a Zizur Mayor, nella regione della Navarra, ed è cresciuto nell’Osasuna. Da centrocampista esterno di destra ha arretrato progressivamente il suo raggio d’azione, specializzandosi nel ruolo di terzino. Dopo due stagioni al Marsiglia è passato al Chelsea, nel 2012: Mourinho lo faceva giocare terzino sinistro. È stato Conte a trasformarlo in centrale di difesa nella sua retroguardia a tre. In maglia Blues ha militato per undici stagioni, le ultime da capitano. La scorsa estate è stato vicino al Barcellona, poi però non se n’è fatto nulla. Adesso c’è l‘Inter.

Quando Benitez disse di lui: “Sarà il miglior terzino al mondo”

Uno dei più grandi estimatori di Azpilicueta è un ex allenatore dell’Inter, Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo, che proprio ieri ha ufficializzato il suo approdo sulla panchina del Celta, avrebbe voluto portarlo a Napoli nel 2013, dopo un infortunio rimediato da Mesto. Il Chelsea “sparò” una richiesta di venti milioni di euro e De Laurentiis ripiegò sul francese Reveillere, svincolato, approdato in azzurro a parametro zero. “Diventerà il miglior terzino del mondo”, disse Benitez a proposito del difensore spagnolo. Che in effetti, nel corso della carriera qualche soddisfazione se l’è tolta.

Azpilicueta all’Inter: pronto un biennale, si attende l’annuncio

Perno della nazionale spagnola, oltre che del Chelsea, Azpilicueta ha vinto complessivamente nove titoli coi londinesi. Altri quattro trofei, due supercoppe e due coppe di Lega francesi, le aveva vinte invece durante l’avventura all’OM. Con l’Inter ha raggiunto l’accordo per un biennale. Fisicamente integro, ha 33 anni ma l’entusiasmo e il dinamismo di un ragazzino. Quel che serve a Inzaghi e alla sua squadra per ridare l’assalto ai trofei, in Italia e in Europa. Si attende solo l’annuncio, ma è tutto fatto: Azpilicueta sarà un calciatore dell’Inter, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della causa nerazzurra.