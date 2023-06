Inter, accordo con Azpilicueta: lo spagnolo arriverebbe a zero

L'Inter avrebbe in pugno César Azpilicueta. In uscita del Chelsea, il difensore spagnolo sarebbe atteso a Milano nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e siglare un biennale

23-06-2023 22:16

Lorenzo Marsili Content Specialist Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca