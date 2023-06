Mourinho lascia il Football Board dopo la squalifica

Il tecnico della Roma: "Non ci sono più le condizioni"

22-06-2023 20:40

Il tecnico della Roma José Mourinho ha deciso di lasciare l’Uefa Football Board, l’organo consultivo in cui fanno parte allenatori ed ex calciatori come Carlo Ancelotti, Paolo Maldini e Javier Zanetti, in polemica per la sua squalifica di quattro giornate inflitta dopo gli insulti rivolti all’arbitro Taylor dopo la finale di Europa League con il Siviglia.

Mourinho ha inviato una lettera al presidente Zvonimir Boban: “Caro signor Boban, Nel ringraziarvi per l’invito che mi avete rivolto a far parte dell’UEFA Football Board, mi dispiace informarvi che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l’obbligo di prendere questa decisione. Le chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Sig. Aleksander Čeferin. Cordiali saluti, José Mourinho”, sono le parole riportate da vocegiallorossa.it.