Inter, Onana al Manchester United: super plusvalenza, ma i tifosi sono furenti

Inter e Manchester United vicine all'accordo per il trasferimento in Inghilterra di André Onana. Enorme plusvalenza per i nerazzurri, ma i tifosi sono sul piede di guerra

25-06-2023 00:02

Dopo appena una stagione, l’Inter e André Onana sarebbero pronti a dirsi addio. Il portierone camerunense, arrivato da svincolato dopo l’avventura all’Ajax, potrebbe salutare già nei prossimi giorni, destinazione Premier League e, più precisamente, Manchester United. Decisivo il fattore Erik Ten Hag per battere la concorrenza del Chelsea e convincere l’estremo difensore nerazzurro. Sui social, nonostante l’eventuale grande plusvalenza in arrivo, i tifosi della Beneamata non mettono grandi freni alla propria rabbia.

Inter, Onana va allo United per 50 milioni più bonus

Era nell’aria da qualche giorno e, ora, pare essere davvero a un passo dalla conferma: André Onana saluta l’Inter dopo un anno e riabbraccia Ten Hag sposando la causa dello United. Dietro la trattativa tra i nerazzurri e i rossi di Manchester, ci sarebbe proprio la ferma volontà del tecnico olandese di andare all in sul suo pupillo ai tempi dell’Ajax.

Una trattativa che, stando a quanto riportato dalla redazione di SportMediaset, dovrebbe chiudersi intorno ai 50 milioni di euro più bonus in favore dei nerazzurri, che avendo prelevato il giocatore da svincolato, metterebbero a segno una importantissima plusvalenza. Liquidità per accelerare sul mercato e chiudere per gli obiettivi primari: Thuram, Frattesi, Azpilicueta e, perché no?, ritentare l’assalto a Lukaku.

Inter, i possibili sostituti di Onana

Ovviamente, la partenza di Onana lascerebbe un vuoto nell’importante casella numero uno dello scacchiere di Simone Inzaghi e, con la beffa Vicario al Tottenham dopo un intenso corteggiamento nerazzurro, sarà necessario individuare l’alternativa migliore per non far rimpiangere il camerunense, capace di entrare in brevissimo tempo nei cuori dei tifosi.

La margherita dei possibili sostituti di Onana vede diversi petali da non sottovalutare, a partire dall’esperto numero uno della nazionale svizzera, Yann Sommer, che potrebbe essere in uscita dal Bayern Monaco. In lista ci sarebbe anche Emil Audero, che difficilmente resterà in Cadetteria con la Sampdoria. Infine, occhio al giovane e talentuoso numero uno del Valencia, il 22enne georgiano, Giorgi Mamardashvili, ma ci vorrebbero qualcosa come 25 milioni di euro per convincere gli spagnoli a lasciarlo partire.

Cessione Onana, la furente reazione dei tifosi

Nonostante le alternative non trascurabili, i tifosi nerazzurri non sembrano vedere di buon occhio la fine anticipata del rapporto con Onana e, sui social, commentano senza filtri e senza nascondere le proprie perplessità. Qualcuno scrive: “Intanto vendiamo Brozovic, Onana e non teniamo Lukaku. Proprietà fallimentare” e ancora: “Sono rimasto male per Hakimi, rimarrò male anche per Onana…mi sembra un deja vù”, “Rimani con noi André, ti vogliamo bene”, “Non ci voglio pensare se lo vendono troppo troppo importante per noi“.

I commenti di delusione sono praticamente infiniti. “E dire che con un’altra proprietà nè lui nè Lukaku si sarebbero neanche mai spostati da Milano che amarezza“, si legge ancora, e poi: “Come si fa solo a pensare di cedere un carismatico come lui, è anche importante per la squadra”, “Ma i ns dirigenti lo sanno vero che Brozo Onana Lukaku e Dzeko sono 4 giocatori pesantissimi che vanno? Ecco nn bastavano le 2 punte?”, “Schifosi ci vendete Onana“.