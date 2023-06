Sampdoria, il presidente Lanna ai tifosi: “Vi faccio i complimenti”

Il nuovo patron della Samp alla festa degli Ultras Tito Cucchiaroni: “Vi ringrazio perché tutto questo è anche merito vostro”

18-06-2023 14:00

Nel corso della festa degli Ultras Tito Cucchiaroni (gruppo portante della Gradinata Sud di Genova), come riportato da Tuttomercatoweb, il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha rilasciato alcune dichiarazione: “Volevo veramente ringraziarvi perché è stato un anno e mezzo difficile, e difficile forse è dire poco. È stato duro in tutti i sensi, e devo, dobbiamo ringraziarvi perché il vostro supporto non è mai mancato – riporta Sampdorianews.net – la vostra vicinanza neanche, ma sempre in maniera composta com’è nello stile Sampdoria. Vi faccio i complimenti, siete stati un pubblico veramente eccezionale. Credo che senza di voi forse stasera non saremmo qua: la vostra presenza, il vostro continuo aiuto alla società e alla squadra hanno fatto sì che anche da fuori si capisse quanto amore c’era per questo club, indipendentemente da tutto”.

Prosegue poi il nuovo patron della Samp: “Vi ringrazio perché tutto questo è anche merito vostro. In questo ultimo anno sono anche avvenuti purtroppo degli eventi tristi e vorrei ricordare queste due persone, una delle quali è una persona a cui ho tenuto tantissimo, e che ora sono in cielo: Sinisa Mihajlovic e Luca Vialli. Vorrei dedicare loro un grande applauso”.