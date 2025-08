Calciomercato Serie B: la Samp prova il doppio colpo Ferri-Sala e saluta Tutino. Il Bari ci prova per Antonucci

Le notizie di oggi sul calciomercato di Serie B: la copertina è della Samp, il Bari ci prova per Antonucci e vuol bruciare la concorrenza per Sersanti

Il mercato estivo della Serie B entra nel vivo: tante le trattative in corso e le operazioni che hanno caratterizzato l’inizio del weekend. La Sampdoria si prende la copertina tra cessioni illustri e movimenti in entrata. I blucerchiati stanno accelerando su più fronti per allestire una rosa competitiva e dimenticare in fretta il disastro della scorsa stagione.

Tutino, accordo con lo Spezia. La Samp punta Ferri e Sala

Partendo dai movimenti in entrata della Samp, da segnalare il forte interessamento a sorpresa per Jordan Ferri, regista di esperienza del Montpellier, club retrocesso dalla Ligue 1 nella scorsa stagione. Le trattative si sono intensificate in giornata, con nuovi contatti previsti tra le parti per chiudere l’operazione. Il classe ’92 vanta un curriculum di tutto rispetto: 358 presenze in Ligue 1, 21 gare in Europa League e 9 in Champions, un rinforzo di altissimo livello che la dirigenza vuole regalare all’allenatore Massimo Donati. Sempre in entrata, la Sampdoria è a un passo dal chiudere l’operazione per l’arrivo di Mattia Sala, trequartista classe 2005 del Pisa.

Parallelamente, la Samp lavora per alleggerire il monte ingaggi con qualche cessione illustre. In primis quella di Ronaldo Vieira. Il centrocampista è ormai ai saluti e vicino al trasferimento in MLS. In corso contatti con club statunitensi con i San Jose Earthquakes che al momento sono in pole. L’accordo sembra essere dietro l’angolo. La cessione di Vieira libererebbe risorse utili per nuove operazioni di mercato. Come quella di Gennaro Tutino, sempre più vicino a lasciare Genova. Nonostante il pressing dell’Avellino sul giocatore, è stato trovato un accordo con lo Spezia. Risvolto positivo che è arrivato in mattinata: già fissate le visite mediche per l’inizio della prossima settimana.

Il Bari lavora per Antonucci e Sersanti

Con l’arrivo imminente di Tutino, lo Spezia dovrebbe anche liberare qualche posto nel reparto offensivo e sembra arrivare con il giusto tempismo la richiesta del Bari per Mirko Antonucci. I biancorossi hanno mostrato un forte interesse per il giocatore scuola Roma. Mentre a centrocampo, la società dei De Laurentiis sta provando a prendere Alessandro Sersanti, classe 2002 di proprietà della Juventus. Nella scorsa stagione ha fatto vedere ottime cose con la Next Gen, sul giocatore ci sono anche Reggiana e Monza.

Modena attivo in uscita

Molto attivo in uscita il Modena, costretto a sfoltire il roster a disposizione di Sottil. L’attaccante Lorenzo Di Stefano è a un passo dal trasferimento alla Torres. Dopo il prestito della scorsa stagione con la maglia del Campobasso, dove ha racimolato 31 presenze, 7 gol e un assist, sta per ripartire dalla Serie C: operazione definita, manca solo l’ufficialità. Stesso percorso per Romeo Giovannini, classe 2001: anche lui reduce dal prestito in Serie C al Gubbio nella scorsa stagione, è in uscita e ha attirato l’interesse di vari club della terza serie come Virtus Verona, Dolomiti Bellunesi e Novara.