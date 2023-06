Onana-Manchester United, ci siamo. Per la porta, l'Inter pensa a Mamardashvili

Red Devils pronti a offrire ai nerazzurri una cifra pari a 50 milioni di euro più bonus

28-06-2023 14:53

Dopo appena una stagione all’Inter, André Onana è pronto a lasciare l’Iter. Lo farà dopo l’offerta – attesa a strettissimo giro di posta – del Manchester United da 50 milioni di euro più bonus legati al rendimento dell’estremo difensore. Si tratta, in questo senso, della prima scelta del tecnico-manager olandese Erik ten Hag per sostituire David De Gea in scadenza di contratto coi Red Devils e che, con ogni proprietà, dal 1ç° luglio sarà libero di valutare altre opzioni (tra cui quelle provenienti dall’Arabia Saudita) da free agent dopo 12 anni alle dipendenze del club mancuniano.

Insomma, tutti i presupposti portano alla separazione dai colori nerazzurri da parte del portiere camerunense, arrivato a parametro zero la scorsa estate dall’Ajax. In questo senso sarebbe una plusvalenza niente male per l’Inter, che ha tutta l’intenzione di reinvestire il tesoretto per ancorare alla Pinetina Romelu Lukaku, pronto a rientrare dal prestito al Chelsea. Beppe Marotta e Piero Ausilio a caccia di grossi affari, quindi, dopo aver portato in nerazzurro l’attaccante francese Marcus Thuram, figlio d’arte, giunto da svincolato dal Borussia Mönchengladbach e che verrà annunciato proprio il prossimo 1° luglio, sabato. Per lui, un contratto quinquennale, fino al prossimo 30 giugno 2028. Una proposta, avanzata in extremis, che ha di fatto strappato Thuram dalla concorrenza cittadina del Milan. E il nuovo portiere nerazzurro chi sarà: tutti gli indizi portano a Giorgi Mamardashvili, classe 2000, grande protagonista con la Georgia negli Europei Under 21 attualmente in corso nel paese caucasico e in Romania e portiere del Valencia.