Calciomercato, gli acquisti più costosi e già ufficiali: da Thuram a Bellingham, ecco chi sono

Le trattative più importanti di calciomercato già portate a termine tra parametri zero, acquisti da oltre cento milioni di euro e petroldollari sauditi

29-06-2023 19:12

Nonostante il calciomercato non sia ancora iniziato ufficialmente, molti club hanno già portato a termine colpi importanti. La novità di questa sessione è sicuramente rappresentata dall’avvento dei club sauditi, che a suon di offerte monstre, si stanno accaparrando vari grandi campioni del calcio europeo.

Jude Bellingham al Real Madrid: il colpo più caro fino a questo momento

Se da qualche anno a questa parte è lievitato il numero dei giocatori prelevati a parametro zero, è anche vero che non sono certo scomparsi i grandi botti di calciomercato. Come per esempio Jude Belligham, il colpo più oneroso di questa sessione – in attesa del trasferimento di Declan Rice dal West Ham all’Arsenal -, per il quale il Real Madrid ha versato la bellezza di 103 milioni di euro nelle casse del Borussia Dortmund. Non una cifra da poco per un neo ventenne.

Come seconda spesa più importanti troviamo Kai Havertz, che ha cambiato squadra ma non città, passando dal Chelsea ai Gunners per 75 milioni. Non si tratta dell’unica uscita in casa Blues, che, dopo due sessioni faraoniche, hanno la necessità di fare cassa e smaltire l’organico. Ad Havertz si aggiungono infatti anche le cessioni di Mateo Kovacic per 25 milioni al Manchester City (che sostituisce così Gundogan accasatosi al Barcellona), di Edouard Mendy per 18,5 milioni all’Al-Ahli e di Kalidou Koulibaly per 23 milioni all’Al-Hilal. Chelsea che comunque non si è limitato a vendere e ha acquistato Christopher Nkunku dal Lipsia per 65 milioni.

Gli altri colpi più onerosi fino a questo punto sono: Ruben Neves, passato dal Wolverhampton all’Al-Hilal per 55 milioni; James Maddison, arrivato al Tottenham per 46 milioni dal Leicester; e Alexis Mac Allister, per cui il Liverpool ha versato 42 milioni al Brighton.

Tanti colpi a parametro zero

Una delle squadre più attive sul mercato è il Bayern Monaco, che ha già ufficializzato gli arrivi a parametro zero di Raphael Guerreiro dal Borussia Dortmund e Konrad Laimer dal Lipsia, senza avere intenzione di fermarsi qui. Un altro acquisto importante a zero è il passaggio di Youri Tielemans, precedentemente accostato anche a vari club italiani, all’Aston Villa, che punta a migliorarsi dopo la buona stagione appena giunta al termine.

I colpi a zero più sorprendenti di questa sessione sono però altri, che difficilmente verranno superati per importanza da qui a settembre. Il riferimento è al passaggio di Lionel Messi all’Inter Miami, seguito dall’ex compagno di squadra Sergio Busquets, e quello del pallone d’oro in carica, Karim Benzema, volato in Arabia Saudita all’Al-Ittihad in compagnia del connazionale N’Golo Kanté.

Acquisti e cessioni più importanti in Serie A

Anche il nostro campionato ha già fatto registrare movimenti di mercato importanti. L’Inter ha sostituito Edin Dzeko, accasatosi al Fenerbahçe a contratto scaduto, con Marcus Thuram, arrivato a zero dal Borussia M’Gladbach. La Juventus ha invece perfezionato l’acquisto dal Lille del figlio d’arte Timothy Weah per 12 milioni (bonus compresi).

La Roma ha invece ingaggiato Houssem Aouar e Evan N’Dicka, entrambi arrivati a parametro zero – rispettivamente da Lione e Eintracht Francoforte -, e venduto il giovane prospetto Benjamin Tahirovic all’Ajax per 7,5 milioni più uno bonus. Appartiene all’Empoli la cessione più remunerativa fino a questo punto. I toscani hanno ceduto Guglielmo Vicario al Tottenham per 20 milioni. Per circa la stessa cifra Ruben Loftus-Cheek è passato dal Chelsea al Milan.