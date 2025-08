Juventus: Sancho verso il Dortmund dopo le parole di Comolli, ma i bianconeri possono ancora sperare

Ieri il d.g. aveva chiarito che l’inglese potrebbe arrivare solo in caso di partenza di Nico Gonzalez: ora l’attaccante sta premendo per tornare al Borussia

Jadon Sancho alla Juventus solo se parte Nico Gonzalez: questa la strategia bianconera resa esplicita ieri da Damien Comolli. L’attaccante inglese sembra averne tratto le conseguenze: dalla Germania arriva la notizia del suo desiderio di tornare al Borussia Dortmund.

Juventus, Comolli e la condizione per prendere Sancho

La Juventus deve cedere prima di poter comprare nuovi giocatori, soprattutto nel reparto offensivo e in particolare in quello degli esterni d’attacco: lo ha chiarito ieri Damien Comolli, spiegando che l’eventuale arrivo di Jadon Sancho sarebbe possibile soltanto se la Juventus si liberasse di Nico Gonzalez. Ma per l’argentino, ad oggi, non ci sono offerte: dunque Sancho è condannato ad aspettare, se vuole davvero vestire la maglia bianconera.

Sancho non aspetta e preme col Dortmund

A giudicare dalle notizie riportate dalla stampa tedesca, però, l’attaccante inglese di proprietà del Chelsea avrebbe scelto di abbandonare la pista che porta alla Juventus e di concentrarsi sul suo possibile ritorno al Borussia Dortmund. A confermarlo è stato Sebastian Kehl, d.s. dei giallo-neri, a Sky Sport De: “Parliamo con Sancho costantemente e conosciamo il suo desiderio di tornare da noi”, ha detto il dirigente del Borussia.

La speranza dei bianconeri

La Juventus, tuttavia, può ancora sperare di arrivare a Sancho. Lo si capisce dalle parole dello stesso Kehl, che dopo aver parlato del desiderio del giocatore, ha fatto intendere che il club tedesco ha altre priorità nella campagna acquisti. “A Sancho stiamo pensando, ma dobbiamo tenere conto delle nostre possibilità e dei nostri limiti sul mercato”, ha dichiarato il d.s. del Borussia, lasciando aperta la porta alle speranze della Juventus.

La sensazione è che molto dipenderà dallo stesso Sancho: se intenderà aspettare i bianconeri e soprattutto a quanta parte del suo stipendio da 16 milioni di euro, garantito dal Chelsea, vorrà rinunciare per approdare in serie A o per tornare in Bundesliga.