Osimhen-Mbappè, destini incrociati: il Real Madrid prepara l'assalto

Il Real Madrid continua a lavorare per realizzare il sogno Mbappé: la trattativa per il PSG non è ancora partita ma già rischia di infiammare il mercato. E Osimhen resta l’alternativa

29-06-2023 13:58

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il calciomercato estivo ha già visto i primi grandi colpi di questa sessione. In Italia si parla ovviamente della cessione di Sandro Tonali che nella prossima stagione vestirà la maglia del Newcastle ed il Milan che si prepara ad incassare 80 milioni di euro. Ma il mercato non comincia finché non cominciano a muoversi i pezzi da 90 che come da tradizione sono gli attaccanti in grado di fare la differenza. Ed è qui che entrano in gioco Kylian Mbappè e Victor Osimhen.

Real Madrid: il sogno resta Kylian Mbappè

Inutile girarci intorno: il Real Madrid vuole tornare “galactico” e vuole farlo prendendo uno dei migliori attaccanti al mondo. La lista in questo caso si restringe a due nomi: Erling Haaland e Kylian Mbappè. Il norvegese rappresenta un obiettivo irrealizzabile con il Manchester City, fresco vincitore della Champions League, che non ha alcuna intenzione di privarsene. L’altro sogno è decisamente più realizzabile e porta al francese Kylian Mbappè. L’attaccante ha mostrato in tutti i modi possibili la sua insofferenza al PSG, ha manifestato la sua intenzione di cambiare aria ma da qui ad una cessione già in questa finestra di mercato la strada è ancora lunga.

Napoli attento: Osimhen nel mirino del Real Madrid

Se Mbappè dovesse rimanere solo un sogno di mezza estate, la lista degli attaccanti che possono fare al caso del Real non mancano di certo. E tra questi una menzione speciale la merita Victor Osimhen. La stagione del nigeriano con la maglia del Napoli lo mette in cima alla lista dei migliori attaccanti al mondo, quello che lo rende decisamente meno appetibile è il cartellino del prezzo che Aurelio De Laurentiis ha deciso di fissa per una cifra che supera, e di molto, i 150 milioni di euro. In Germania ci pensa il Bayern che difficilmente però si spingerà così in là per il giocatore, e ora ci pensa anche il Real Madrid.

Real Madrid: anche Vlahovic tra le opzioni per l’attacco

L’addio di Karim Benzema che ha scelto l’Arabia Saudita come ultima tappa della sua carriera lascia un buco importante al centro dell’attacco del Real Madrid. Carlo Ancelotti ha chiesto un acquisto importante per competere di nuovo per la Champions e nella lista dei desideri c’è anche l’inglese Harry Kane. Il giocatore è stato più di una volta ad un passo dall’addio al Tottenham e questa potrebbe essere l’estate giusta.

Ma in casa Real, come rivelato anche da Cadena Ser, potrebbe tornare di moda anche il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus è reduce da una stagione difficile sotto il profilo fisico e ancora di più sul piano realizzativo. La Juventus, tra gli obiettivi, ha anche quello di mettere a posto i conti e di fronte ad un’offerta importante potrebbe anche decidere di lasciar partire il giocatore arrivato un anno e mezzo fa dalla Fiorentina.