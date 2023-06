Napoli, per Osimhen ora è bagarre: c’è anche il Liverpool, le mosse di De Laurentiis

Il nigeriano è considerato perfetto per il gioco verticale di Klopp: in attesa di un’offerta dei Reds, ADL prosegue nella trattativa per il rinnovo di contratto del capocannoniere della serie A

26-06-2023 12:56

Victor Osimhen sarebbe il centravanti ideale per il calcio verticale e iper-dinamico di Jurgen Klopp: il Liverpool lo sa ed è pronto ad andare all’assalto dell’attaccante del Napoli, allungando così la lista di club decisi a strappare il nigeriano alla squadra di Aurelio De Laurentiis. I Reds non hanno ancora presentato alcuna offerta, intanto ADL spinge sulla strada del rinnovo con gli agenti del capocannoniere del campionato di serie A.

Napoli, Osimhen perfetto per il gioco di Klopp

I gol sono solo una parte dello straordinario lavoro di Victor Osimhen in campo. Con Luciano Spalletti alla guida del Napoli il centravanti nigeriano è diventato ancora più influente sul piano del gioco, migliorando i suoi movimenti, imparando a dosare le energie e confermandosi assolutamente decisivo anche quando non va in gol: con il suo costante movimento, la capacità di attaccare la profondità e di difendere palla, Osimhen riesce a creare il caos nella difesa avversaria, favorendo anche la creazione di occasioni per i compagni.

Napoli, anche il Liverpool vuole Osimhen

Osimhen sarebbe dunque il centravanti ideale in un calcio iper-dinamico come quello di Jurgen Klopp, che dai suoi attaccanti vuole intensità nel pressing e nei ribaltamenti di fronte. Ecco perché, secondo la Gazzetta dello Sport, il Liverpool ha iniziato a seguire da distante la situazione del nigeriano, aggiungendosi così al lungo elenco di pretendenti al suo acquisto dal Napoli, capeggiate dal Psg.

Napoli, la strategia di De Laurentiis per Osimhen

In attesa di una eventuale offerta del Liverpool la strategia di Aurelio De Laurentiis non è però cambiata. Il presidente è assolutamente intenzionato a trattenere Osimhen, rinnovando il suo contratto in scadenza nel 2025 con tanto di aumento di ingaggio, per evitare così che tra un anno il cartellino dell’attaccante perda valore. I contatti con l’agente Roberto Calenda sono costanti, ADL resta fiducioso ma intanto si guarda anche attorno, in cerca di un eventuale sostituto nel caso in cui arrivasse un’offerta monstre per Osimhen, dai 150 milioni a salire: Hojlund dell’Atalanta e David del Lille sono i giocatori su cui il Napoli potrebbe puntare. Al momento, però, la priorità è trattenere Osimhen.