Napoli, offerta folle del Psg per Osimhen: giorni decisivi per il futuro. Gli scenari

Il Psg pronto a fare follie per Osimhen. De Laurentiis pronto ad ascoltare "offerte irrinunciabili", ma l'obiettivo resta il rinnovo. Nel week-end è in programma un incontro tra AdL e Calenda

23-06-2023 14:08

Il Psg esce allo scoperto e sembra pronto a muoversi concretamente per Victor Osimhen. Il capocannoniere del Napoli e dell’ultima Serie A non ha mai chiuso la porta a qualsiasi possibilità e il rinnovo con gli azzurri resta in bilico. La permanenza a Napoli non è, dunque, così scontata, ma ne tantomeno impossibile, con il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a fare di tutto per confermare il suo gioiello. Il Paris Saint-Germain, però, fa paura e nulla è scontato.

Psg, via Mbappé: Osimhen numero uno

Il calciomercato del Paris Saint-Germain ruoterà inevitabilmente attorno al futuro di Kylian Mbappé. L’attaccante simbolo del club potrebbe salutare già in questa sessione di mercato. Lo attende il Real Madrid e i parigini sono ben consci non poter permettersi di perdere l’anno prossimo a zero quello che da molti è indicato come il calciatore più forte al mondo. Ecco perché, sotto la Tour Eiffel si potrebbe lavorare per “agevolare” l’uscita del francese e, parallelamente, muoversi alla ricerca del nuovo centravanti.

Il primo nome sulla lista del presidente Nasser Al-Khelaïfi per sostituire Mbappé è proprio quello di Victor Osimhen. Un obiettivo concreto, tanto che il Psg si sarebbe già attivato per far pervenire ai piedi del Vesuvio la proverbiale offerta irrinunciabile capace di catturare l’attenzione di Aurelio De Laurentiis.

La prima proposta del Psg al Napoli e il “fattore Campos”

Il patron azzurro parla pubblicamente di un valore non inferiore ai 150 milioni di euro, anche se l’obietto è il rinnovo di contratto fino al 2027. Le indiscrezioni riportate nei giorni scorsi da Le Parisien rivelano, però, di un canale aperto con il Psg, con tanto di richiesta choc di almeno 180 milioni di euro per il cartellino di Victor e di una proposta preliminare da 130 milioni già rispedita al mittente.

Detto ciò, forti anche della presenza di Luis Campos, che ha portato Osimhen al Lille e a cui è molto legato, a Parigi preparano l’assalto. Non è da escludere, infatti, una prima vera comunicazione ufficiale da far pervenire nei prossimi giorni nell’ufficio di De Laurentiis. Se si dovesse trattare proprio di quella “offerta irrinunciabile” di cui parlava espressamente lo stesso AdL, allora, tutto potrebbe cambiare.

Rinnovo: questione di soldi, ma non solo

Allo stato attuale, la situazione è pressoché questa, con le ombre di ulteriori pretendenti (lo United e il Real Madrid stesso) a incombere sul giocatore in caso si aprissero spiragli fronte Psg o non si raggiungesse una quadra per il rinnovo con il Napoli. Sì, perché il primo nodo è proprio il prolungamento del contratto con il club azzurro.

Il giocatore, che attualmente percepisce circa 4,5 milioni di euro, con contratto in scadenza nel 2025, vorrebbe un adeguamento importante del compenso, anche se difficilmente si potrebbe arrivare alle cifre pronti ad offrire dall’estero. Quello che, però (e, soprattutto), Osimhen vuole è capire al meglio i contorni del progetto del nuovo ciclo firmato Rudi Garcia e come si muoverà il Napoli sul mercato.

Le prossime mosse del Napoli

Un primo importante step, come riportato da Il Corriere dello Sport, è in programma nel prossimo week-end, con un incontro tra AdL e il manager di Osimhen, Roberto Calenda. Si tratterà presumibilmente su una base di contratto a 6-6,5 milioni di euro a stagione fino al 2027, ma come detto, un punto cruciale sarà rappresentato dagli obiettivi del club.

Gli azzurri, nel frattempo, avrebbero già individuato l’eventuale sostituto del nigeriano, con la concreta possibilità di andare a pescare nuovamente al Lille. Con l’addio di Osimhen, non è un mistero che l’obiettivo sarebbe il classe 2000 canadese, Jonathan David, autore di una stagione importante in Ligue 1, condita da ben 24 reti e 4 assist in 37 partite. Valore di mercato? Almeno 60 milioni di euro e ci sarebbe da superare la concorrenza del Bayern Monaco.