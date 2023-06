Garcia ha già stregato Napoli al suo primo giorno, i tifosi sognano

Dopo la conferenza stampa di ieri il tecnico francese pare aver già spazzato via i dubbi dei tifosi partenopei, conquistati dalla sua sicurezza e dalle idee chiare

20-06-2023 12:30

La scelta di Aurelio De Laurentiis di puntare su Rudi Garcia come successore di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli è stata accompagnata dai dubbi di una buona parte dei tifosi azzurri: dopo la conferenza stampa di ieri, però, alcuni dei supporter partenopei sembrano già aver cambiato idea. Garcia ha già conquistato Napoli.

Napoli, la conferenza stampa di Garcia

Nella conferenza stampa al Museo di Capodimonte Rudi Garcia ha offerto alcune delle sue doti di grande comunicatore, impressionando i tifosi del Napoli per il suo coraggio e per la sua capacità di parlare chiaro. “Non ho paura di niente”, ha dichiarato Garcia, parlando dell’eredità pesante di Spalletti. E poi ha aggiunto di puntare ai massimi obiettivi. “Quando inizio una competizione la gioco per vincere”, ha aggiunto. E, infine, i tifosi hanno anche gradito una frase che sottolinea come Garcia abbia chiesto garanzie a De Laurentiis sulla competitività della squadra. “La cosa che mi ha rassicurato è che il presidente è ambizioso, vuol dire che mi darà una squadra di qualità”, ha dichiarato il nuovo allenatore.

Napoli, i tifosi stregati da Garcia

“Se De Laurentiis gli dà una rosa completa per il primo ritiro a Dimaro, questo allenatore ci farà vedere grandi cose. Determinato e ambizioso, mi è piaciuto tutto della sua conferenza, spazzati via anche i minimi dubbi sulla sua scelta”, il commento di Eros Azzurro, che sintetizza il giudizio di molti tifosi del Napoli su Garcia. Monica, invece, sottolinea le grandi motivazioni del francese: “Promette bene, è molto carico”. E le motivazioni da dare ai giocatori, invece, sono state la chiave che ha convinto Andrea: “Rudi Garcia ha parlato di valori, di senso di appartenenza. Sopratutto del ‘non sedersi’ dopo lo scudetto, dell’essere in grado di difendere il titolo. Esserne all’altezza. Aspetti fondamentali per il campionato che ci attende. Sono pronto ad essere conquistato”.

Napoli, i dubbi dei tifosi su De Laurentiis

Per Gesw, però, molto dipenderà da ADL: “Umanamente nulla da dire, tecnicamente dipenderà tantissimo da quello che gli metterà a disposizione la società, perché avere Osimhen non è la stessa cosa di avere Beto…”. A Pierpaolo, invece, sono piaciuti entrambi, sia Garcia che ADL: “Parola d’ordine… Ambizione. De Laurentiis ha confermato di aver mandato ai matti il 99% della stampa italiana”.