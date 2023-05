Napoli: chi è David, il bomber del Lille che potrebbe sostituire Osimhen

Nato a New York da famiglia haitiana poi emigrata in Canada, l’attaccante del club francese è tecnicamente molto diverso dal nigeriano: in comune, però, c’è il senso per il gol

12-05-2023 11:45

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In caso di partenza di Victor Osimhen, il Napoli è intenzionato a pescare il suo nuovo centravanti ancora dal Lille: secondo il quotidiano Il Mattino è Jonathan David, 23enne attaccante canadese in forza al team francese, l’obiettivo del calciomercato azzurro per la prossima estate. Ma chi è David?

Chi è David, bomber canadese nato a Brooklyn

Jonathan David è nato il 14 gennaio 2000 a Brooklyn – distretto di New York popolato da molti italo-americani che s’è colorato d’azzurro per la festa scudetto del Napoli – da una famiglia di origine haitiana, ma all’età di 6 anni si trasferisce a Ottawa, in Canada, paese che sceglie poi di rappresentare a livello sportivo, pur possedendo anche la cittadinanza statunitense. Cresciuto in due academy della città canadese (Gloucester e Ottawa Internationals), David sbarca in Europa grazie al Gent, club belga che l’aveva notato durante alcune gare delle nazionali giovanili canadesi. Arrivato in Belgio a gennaio 2018, David debutta in prima squadra l’anno dopo, appena 18enne, facendosi subito notare grazie ai 14 gol stagionali (2 dei quali nei preliminari di Europa League). L’anno successivo l’esplosione: David segna 23 gol col Gent, andando in rete anche contro la Roma nei 16esimi di Europa League.

David e l’esplosione nel Lille dopo l’addio di Osimhen

Dopo aver ceduto nell’agosto 2020 Victor Osimhen al Napoli nell’agosto 2020 il Lille decide di puntare su di lui, spendendo ben 27 milioni di euro per prenderlo dal Gent. Con 13 gol David contribuisce alla conquista della Ligue 1 nella stagione 2020/21 ed apre quella successiva con la vittoria della Supercoppa francese contro il Psg, trovando poi anche i suoi primi gol (3) in Champions League e aiutando il Lille a raggiungere gli ottavi di finale. Giocando da prima ma anche da seconda punta chiude la stagione con 19 reti, mentre in quella attuale è già a quota 23, 21 dei quali in Ligue 1: numeri che, insieme alla partecipazione agli ultimi Mondiali in Qatar col Canada (24 gol in 40 partite in nazionale), fanno schizzare la sua quotazione oltre i 60 milioni di euro.

David, il bomber diverso da Osimhen che piace al Napoli

Il Napoli è interessato a David per il suo grande talento sotto rete. Il canadese è un giocatore diverso da Victor Osimhen, di cui potrebbe prendere il posto: è dotato di una tecnica di tiro superiore rispetto al nigeriano, sa colpire indifferentemente di destro (piede naturale) e sinistro, abile nello stretto, anche in dribbling, e riesce spesso a sorprendere i difensori con i suoi movimenti in area.

Muscolarmente è ben strutturato (è alto 180 cm) e attacca bene la profondità, ma non possiede né l’accelerazione di Osimhen, né, soprattutto, la sua abilità nel gioco aereo: dei 23 gol di questa stagione, David ne ha segnato solo uno di testa. Con lui il Napoli dovrebbe puntare più sul gioco nello stretto, sul corto, che sull’attacco alla profondità o sui cross. Al di là di questi cambiamenti, però, David ha qualità da bomber e le potenzialità per affermarsi e vincere anche in serie A.