Osimhen: “Weah? Superarlo è un orgoglio”

L’attaccante del Napoli a BT Sport: “Weah è uno che ha portato l'Africa nella mappa del grande calcio, per me lui è una leggenda”

08-05-2023 15:47

Uno dei protagonisti dello Scudetto del Napoli è sicuramente l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli di Luciano Spalletti, arrivato in azzurro nell’estate del 2020, a margine dei festeggiamenti andati in scena allo stadio “Maradona” di Napoli si è fermato a parlare ai microfoni di BT Sport. Nel corso dell’intervista, il nigeriano ha commentato la vittoria della Serie A: “Sensazioni fantastiche, basta guardare gli spalti e sentire l’entusiasmo, ai tifosi è mancato tanto un successo così. Personalmente sono felice di aver contribuito alla vittoria con i miei gol”.

Nel corso dell’intervista, l’attaccante ha espresso il suo parere dopo aver superato – come miglior attaccante africano della Serie A – l’ex stella del Milan Weah: “Fantastico, ho grande rispetto per Weah, uno che ha portato l’Africa nella mappa del grande calcio. Superarlo è un orgoglio per me che sono anche amico di suo figlio Timothy. Per me lui è una leggenda”.