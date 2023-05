Napoli, festa per Spalletti che va verso la conferma: l’indizio che fa esultare i tifosi 

Lo staff dell’allenatore toscano ha già programmato un sopralluogo a Dimaro, sede del ritiro pre-campionato, per metà giugno: un segnale che il tecnico resterà in azzurro

11-05-2023 11:44

Sembra andare verso una risoluzione in tempi rapidi il giallo riguardante la permanenza di Luciano Spalletti al Napoli. Secondo il quotidiano Il Mattino, infatti, i membri dello staff del tecnico toscano avrebbero già programmato per metà giugno un sopralluogo a Dimaro, sede del consueto ritiro pre-campionato degli azzurri.

Napoli e il giallo della permanenza di Spalletti

Nulla poteva rovinare i festeggiamenti per il terzo scudetto dei tifosi del Napoli, tuttavia dopo la conquista aritmetica del campionato un tarlo s’è insediato nella testa dei supporter azzurri: e se Luciano Spalletti dovesse andar via? Un dubbio insinuato dalle dichiarazioni successive alla vittoria contro l’Udinese dello stesso tecnico toscano, che aveva spiegato di non aver gradito le parole di Aurelio De Laurentiis ai giornalisti sul rinnovo. “Che resto deve dirlo a me, non a voi”, aveva sbottato Spalletti nella conferenza stampa alla Dacia Arena.

Napoli, la corte di De Laurentiis a Spalletti

A partire dalla festa scudetto di domenica sera al Maradona, dopo la vittoria sulla Fiorentina, De Laurentiis ha fatto partire una corte serrata a Spalletti, elogiandolo ripetutamente in pubblico, prima allo stadio e poi davanti ai partecipanti alla festa per i tifosi vip organizzata dal club azzurro. In teoria il Napoli non avrebbe bisogno di un nuovo accordo con Spalletti, il contratto in scadenza a giugno con il tecnico prevede una clausola unilaterale in favore del club azzurro per il rinnovo annuale dell’allenatore. Tuttavia è probabile che ADL e il mister dello scudetto raggiungano un nuovo accordo.

Napoli, lo staff di Spalletti andrà a Dimaro

Intanto dallo staff di Spalletti arriva una notizia che fa ben sperare i tifosi. Secondo il quotidiano Il Mattino, infatti, alcuni membri dell’entourage tecnico dell’allenatore toscano avrebbero già programmato per metà giugno un sopralluogo a Dimaro, la località del Trentino dove abitualmente il Napoli svolge una parte del suo ritiro pre-campionato. Insomma mentre si parla della permanenza di Spalletti, il tecnico e il suo staff starebbero già lavorando alla prossima stagione in azzurro.

Napoli, i tifosi sperano che resti Spalletti

La notizia riguardante lo staff di Spalletti viene accolta con un sospiro di sollievo dai tifosi del Napoli. “Pensate alla salute Spallettone resta a Napoli per vincere ancora”, esulta Rollo. “Posso anche accettare la partenza di qualche big, come Kim, l’importante è che resti Spalletti per continuare questo ciclo”, aggiunge Marcus22. “Spalletti è stato l’artefice dello scudetto, De Laurentiis non se lo deve lasciar scappare”, la chiosa di Franci.