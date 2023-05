Il Napoli riprende gli allenamenti tra campo e palestra in vista del Monza

La compagine di Luciano Spalletti al lavoro con la sfida dell'U-Power Stadium all'orizzonte. Mario Rui prosegue con le terapie

10-05-2023 18:05

Dopo il successo contro la Fiorentina e le celebrazioni Scudetto in corso d’opea, il Napoli ha ripreso oggi – mercoledì 10 maggio – nel pomeriggio, gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti preparano il match all’U-Power Stadium contro il Monza in programma domenica (con fischio d’inizio alle 15) per la 35esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove è stato impegnato in torello e lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato terapie. In infermeria si è aggiunto Hirving Lozano con una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro.