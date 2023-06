Il calendario delle partite amichevoli delle squadre di Serie A in preparazione del prossimo campionato, stagione 2023-24

23-06-2023 13:29

Subito dopo i ritiri, o anche durante lo svolgimento degli stessi, per le squadre di Serie A nasce subito l’esigenza di riprendere confidenza con il terreno di gioco e con avversari di difficoltà gradualmente sempre maggiore. Ecco quindi un calendario di amichevoli che consentono ai mister di fare i primi collaudi con i nuovi arrivati e ai direttori sportivi di mettere in vetrina i partenti per le trattative di calciomercato che sono comunque in corso. Sono partite senza valore effettivo, ma che permettono ai tifosi di vedere all’opera i propri beniamini senza l’assillo del risultato a tutti i costi. Sfide apparentemente innocue ma che danno già un primo riscontro sulla qualità del gruppo. Le big invece si concedono tournee internazionali chi nei paesi arabi, chi in estremo oriente, chi negli Stati Uniti.

Amichevoli ATALANTA

Atalanta-Rappresentativa Città di Clusone: 16 luglio ore 17:00 al Centro Sportivo “Città di Clusone”

Atalanta-Rappresentativa Val Seriana: 20 luglio ore 17:00 al Centro Sportivo “Città di Clusone”

Atalanta-Lugano: 22 luglio ore 17:00 al Centro Sportivo “Città di Clusone”

Bournemouth-Atalanta: 29 luglio 2023 ore 16:00 al Vitality Stadium (Bournemouth)

Amichevoli BOLOGNA

Da definire

Amichevoli CAGLIARI

Cagliari-Olbia: 21 luglio allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia. Orario da comunicare.

Previste 3 amichevoli allo “Stadio Petrucca” di Saint Vincent il 26 luglio, 29 luglio e il 1 agosto. Orario e squadre ancora da definire.

Amichevoli EMPOLI

Da definire

Amichevoli FIORENTINA

Fiorentina-Grosseto: 1 agosto

Tournée negli Usa.

Amichevoli FROSINONE

Da definire

Amichevoli GENOA

Genoa-Fassa Calcio: 15 luglio, ore 17:30, Centro sportivo “Carlo Benatti” di Moena

Genoa-WSG Tirol: 18 luglio, ore 17:00, Centro sportivo “Carlo Benatti” di Moena;

Genoa-Venezia: 22 luglio, ore 17:00, Centro sportivo “Carlo Benatti” di Moena.

Amichevoli INTER

Tournée in Giappone dal 24 luglio al 1 agosto.

Inter-Al Nassr: 27 luglio 2023 allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka (Giappone)

Inter-Paris Saint-Germain: 1° agosto 2023 al National Stadium di Tokyo (Giappone)

Amichevoli JUVENTUS

Tournée negli Stati Uniti.

Juventus-Barcellona (USA): 22 luglio

Juventus-Milan (USA): 27 luglio, ore 22

Juventus-Real Madrid (USA): 2 agosto

Juventus-Lazio: 13 agosto,

Amichevoli LAZIO

Lazio-Juventus: 13 agosto

Amichevoli MILAN

20 luglio partenza per la tournée negli Stati Uniti.

Milan-Real Madrid: 23 luglio ore 22

Milan-Juventus: 27 luglio, ore 22

Milan-Barcellona: 1 agosto, ore 22

Amichevoli MONZA

Da definire

Amichevoli NAPOLI

Da definire

Amichevoli ROMA

Roma-Tottenham: 26 luglio al National Stadium di Singapore alle 19:30 locali

Roma-Wolverhampton: 29 luglio all’Incheon Asiad Stadium di Incheon (Corea del Sud)

Roma-Incheon United: 1° agosto all’Incheon Asiad Stadium di Incheon (Corea del Sud)

Amichevoli SALERNITANA

Salernitana-Delfino Curi Pescara: 19 luglio

Salernitana-Picerno: 24 luglio

Amichevoli SASSUOLO

Da definire

Amichevoli TORINO

Torino-Feralpisalò: 22 luglio

Torino-Modena: 28 luglio

Amichevoli UDINESE

Da definire

Amichevoli VERONA

Da definire

