Napoli, De Laurentiis ha deciso: stabilita la cifra per cedere Osimhen

De Laurentiis non intende scendere da una cifra monstre per cedere Osimhen: il presidente del Napoli ha fatto una valutazione sulla base dell'andamento del mercato internazionale.

28-06-2023 13:50

Alla presentazione di Rudi Garcia, Aurelio De Laurentiis era stato chiaro. Le discussioni per il rinnovo stavano andando avanti con successo (anzi, il presidente del Napoli aveva parlato di “accordo di massima già raggiunto”), ma in caso di “offerta irrinunciabile” Victor Osimhen sarebbe stato libero di lasciare il club. Adesso si vanno definendo con sempre maggior chiarezza i contorni di quella che, per Adl, può essere considerata l’offerta irrinunciabile di cui sopra. Una cifra realmente monstre: almeno 180 milioni di euro.

Napoli, quanto vale Osimhen? De Laurentiis fissa il prezzo

La questione è: se Tonali è valutato 80 milioni di euro dal Newcastle, se Mudryk va al Chelsea per 100 milioni e se l’Arsenal può spingersi fino a 122 milioni per accaparrarsi Declan Rice, perché Osimhen dovrebbe essere venduto per una cifra inferiore? Quanti bomber dalle sue caratteristiche ci sono oggi in Europa? Così giovani e con ulteriori margini di crescita? Ecco perché De Laurentiis, in prima battuta, di milioni ne ha chiesti addirittura 200. Trattabili, come si fa con le case o le autovetture di lusso. Ma con dei paletti: “Non meno di 180 milioni”.

Perché De Laurentiis fa bene a chiedere tanto per il bomber

L’intransigenza di De Laurentiis, una volta tanto, è benedetta dalla stampa nazionale. La Gazzetta dello Sport, in un articolo pubblicato nell’edizione odierna, approva e sottoscrive la fermezza del presidente del Napoli: “I sauditi, forti dei 600 miliardi di euro nel portafogli, hanno deciso di comprarsi il calcio, tra il Newcastle, il club inglese di loro proprietà, e il campionato patrio, la Saudi Professional League. Verseranno 80 milioni al Milan per Tonali, pagano Cristiano Ronaldo 200 milioni a stagione: perché Osimhen non dovrebbe fruttarne 180? Tanta arroganza monetaria va punita”. E qualcuno, sauditi, qatarioti, spagnoli, inglesi o americani che siano, alla fine potrebbe abboccare all’amo.

Osimhen, il Bayern la destinazione preferita? L’indiscrezione

Il rovescio della medaglia è rappresentato dall’ingaggio. Se De Laurentiis valuta – giustamente – Osimhen 200 milioni di euro, dovrebbe corrispondergli uno stipendio adeguato a quello di un top player di spessore europeo o mondiale: dai 10 milioni in su. A riguardo, un’indiscrezione delle ultime ore arriva dalla Germania. Secondo Sport1, l’attaccante nigeriano – che pure a Napoli rimarrebbe volentieri – avrebbe indicato nel Bayern la sua destinazione preferita. Per motivi privati (la compagna è originaria di Wolfsburg) e sportivi, dal momento che i tedeschi sono sempre tra i favoriti in Champions. Ma il Bayern, che sta per assicurarsi un altro big del Napoli scudettato, il difensore Kim, non sembra disposto ad avvicinarsi alla cifra monstre di De Laurentiis. In Baviera, per il momento, comandano i tedeschi che certe “follie” non le fanno.