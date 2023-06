Newcastle esagerato: dopo Tonali, insiste con la Juventus per Chiesa

Il club inglese pronto ad una super offensiva per strappare l'attaccante della Nazionale alla Juventus che vuole non meno di 60 milioni di euro. Trattativa in corso.

25-06-2023 09:17

Il Newcastle ha intenzione di continuare a saccheggiare la Serie A. Dopo Sandro Tonali, ora è pronto l’assalto a Federico Chiesa.

Newcastle, dopo Tonali c’è Chiesa nella lista

Il Newcastle non si è certo accontentato di Sandro Tonali, pagato a peso d’oro. Il ricco club inglese vuole continuare a migliorare la propria rosa e avrebbe individuato in Federico Chiesa l’uomo giusto per diventare ancor più competitivo.

Seguito anche da altri club inglesi, come Liverpool e Aston Villa, Federico Chiesa sarebbe in cima alla lista dei nuovi desideri del Newcastle, pronto ad una vera e propria offensiva per strapparlo alla Juventus.

Juventus, per Chiesa serve la proposta giusta

La Juventus pare disposta a prendere in considerazione l’eventuale addio di Federico Chiesa. Forte di un contratto garantito sino al giugno del 2025, la Vecchia Signora non ha intenzione di “regalare” il suo esterno d’attacco.

Per sedersi ad un tavolo serviranno 50/60 milioni di euro, una cifra che il Newcastle pare disposto ad investire sull’attaccante della Nazionale. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la proposta scritta che potrebbe portare anche Federico Chiesa a salutare la Serie A per la ricca Premier League.

Chiesa, tanti i motivi per andare in Premier League

Sarebbero diversi i motivi che potrebbero spingere Federico Chiesa a scegliere di giocare in Premier League. Ovviamente c’è una motivazione prettamente economica di fondo. Il nazionale azzurro avrebbe chiesto otto milioni di euro alla società bianconera per rinnovare l’attuale contratto. Cifra considerata fuori mercato dalla Juventus ma non dal Newcastle che potrebbe facilmente accontentarlo.

Inoltre, reduce da una stagione difficile, Federico Chiesa pare aver voglia di rimettersi in gioco altrove, in una squadra in cui possa giocare in maniera diversa rispetto a come viene impiegato dal tecnico Max Allegri alla Juventus. La Premier League è il campionato dei migliori e, giocarci, sarebbe il massimo per Federico Chiesa che, comunque, non sarebbe solo a Newcastle, visto che giocherebbe con il collega di nazionale Sandro Tonali.