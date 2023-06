Crollo Juventus, adesso Chiesa punta i piedi e chiede 8 milioni per rinnovare: chi c’è dietro

La Juve e Chiesa ai ferri corti: giudicata fuori mercato la cifra richiesta dall'attaccante

16-06-2023 15:16

Juventus e Federico Chiesa ai ferri corti: secondo la Gazzetta dello Sport, l’agente del numero 7 bianconero avrebbe avanzato una richiesta di adeguamento contrattuale giudicate fuori mercato dalla dirigenza bianconera.

Juve: richiesta ingaggio monstre per Chiesa

Secondo La Gazzetta dello Sport, Fali Ramadani, agente del giocatore, avrebbe chiesto oltre 8 milioni di euro a stagione per rinnovare il contratto che scade nel giugno del 2025. La Juventus, specie dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per quasi un anno, non vorrebbe accontentare assolutamente le richieste di Chiesa.

Juve: dirigenza non soddisfatta delle prestazioni di Chiesa

Le difficoltà fisiche pesano nella valutazione della società; per contro, in quelle del giocatore, pesano anche le promesse di qualche anno fa. Tali promesse parlavano di cifre attorno a quelle che ora Chiesa chiede alla dirigenza. Ora, però, l’assetto societario è cambiato e lui ha vissuto un infortunio tragico. Pertanto siamo ai limiti dello scontro.

Juve: Chiesa sul mercato

Prima dell’infortunio la lista degli estimatori era lunga, ma ora le cose sono cambiate: il Bayern Monaco ha espresso il proprio interesse, tuttavia anche la Premier League potrebbe essere percorribile, anche in virtù della cifra richiesta dalla società bianconera, all’incirca 40 milioni di euro.