Il tedesco allontana le voci di un possibile trasferimento

13-06-2023 12:01

Joshua Kimmich, almeno a parole, giura fedeltà al Bayern Monaco. In un’intervista al quotidiano Bild, il centrocampista tedesco ha escluso un trasferimento al Barcellona: “In generale non sono molto coinvolto nelle voci di mercato. Come tutti sanno ho ancora due anni di contratto e abbiamo grandi progetti al Bayern”.