Milan: il Bayern esce allo scoperto su Leao, il retroscena sull'estate del portoghese

Il presidente onorario dei bavaresi Hoeness rivela i colloqui avuti con i rossoneri, l'attaccante intanto è atteso a Milanello al primo allenamento

Non c’è estate degli ultimi anni che il nome di Leao non entri nella lista dei possibili partenti per il Milan: effetto inevitabile di una duplice combinazione, l’appeal internazionale di cui gode il portoghese e l’andamento alterno che ne fa croce e delizia dei tifosi rossoneri. Quest’anno su di lui c’erano due club, Barcellona e Bayern.

La mossa del Barcellona

Beffato da Nico Williams, promesso sposo mancato, il club catalano cerca ora sul mercato un esterno d’attacco abile nel saltare l’uomo nell’uno contro uno e Leao è da tempo nella lista. Il Milan è forte di un contratto con scadenza nel 2028 e con una super-clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma la situazione potrebbe cambiare se, corteggiato dal Barcellona, il giocatore chiedesse di lasciare i rossoneri e approdare nella Liga.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rivelazione del Bayern

Anche il Bayern Monaco si era mosso ma oggi il presidente onorario del club tedesco, Uli Hoeness, ha rivelato i retroscena relativi al presunto interesse nei confronti del giocatore. L’interesse del Bayern nelle scorse settimane è stato concreto. Lo ha confermato a BR24Sport Hoeness dicendo: “Leao? No, no, no. Il ds Max Everl mi ha detto di aver avuto dei colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un argomento avanzato”.

Tare del resto ha dichiarato incedibile Leao, su cui confida molto anche Allegri. Dovrà essere l’uomo in più nel 4-3-3 del tecnico livornese. Il giocatore in estate ha indossato una t-shirt con uno slogan: “La vita non è diventata più facile, siamo noi che siamo diventati più forti”, domani sera sarà a Milanello e lunedì mattina comincerà il primo giorno di lavoro ma non ha passato le vacanze solo a divertirsi.

Gli allenamenti estivi di Leao

Come si legge sulla Gazzetta Leao nei giorni scorsi si è allenato in Sardegna, in Costa Smeralda, per arrivare pronto al raduno. Gli ha dato una mano Dario Marcolin, che è stato un compagno di squadra di Allegri, più di trent’anni fa al Cagliari.