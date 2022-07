Fiorentina: Ramadani domani a Firenze per Milenkovic

24-07-2022 10:47

Nei prossimi giorni, molto probabilmente già domani, Fali Ramadani raggiungerà la città di Firenze.

Come riporta La Nazione di oggi, l’agente di Nikola Milenkovic incontrerà la dirigenza del club gigliato per fare il punto sul proprio assistito. Mentre da un lato il procuratore porterà l’offerta nerazzurra, dall’altra si ribadirà l’intenzione di non cedere il difensore, se non davanti ad un’offerta assai vantaggiosa.

