Carles Perez, l'ex Roma morso da un cane in Grecia: ricoverato in ospedale, rischia l'operazione

Incredibile disavventura per lo spagnolo, in giallorosso dal 2020 al 2022: stava portando in giro il suo animale domestico e ha rimediato lesioni profonde in un'area delicata.

I tifosi della Roma lo ricordano bene, visto che ha militato in giallorosso per due stagioni e mezza, da gennaio 2020 a giugno 2022: 76 presenze e 8 reti complessive per l’ex prodotto della “Cantera” del Barcellona, esterno dalle spiccate attitudini offensive. Oggi Carles Perez gioca per l’Aris Salonicco, in prestito dal Celta Vigo, ma la sua avventura in Grecia non è iniziata nel migliore dei modi. Anzi. Al posto del debutto nei preliminari di Conference League contro gli israeliani dell’Hapoel Beer-Sheva, in programma in Ungheria, Perez è finito in ospedale, dove rischia di essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il motivo? È stato morso da un cane proprio lì, dove fa più male.

Carles Perez morso da un cane a Salonicco: è grave

Secondo quanto riportato da diversi organi d’informazione ellenici, l’incredibile disavventura di Carles Perez ha avuto luogo quando l’ex romanista ha portato in giro il suo cane a fare una passeggiata. A un certo punto un altro cane si è avventato sul suo animale domestico e il calciatore ha tentato in tutti i modi di separarli, finendo con l’essere morso. La stretta del cane gli avrebbe provocando una profonda ferita all’inguine, con lesioni nella zona dei testicoli. Versione smentita dagli agenti del calciatore, secondo cui Carles è stato sì morso, ma agli adduttori.

L’ex Roma ricoverato in ospedale, si valuta intervento

Le condizioni di Perez sono apparse subito gravi. Il giocatore, giunto in Grecia da poco, è stato portato immediatamente in ospedale a Salonicco per accertamenti medici urgenti. Sempre in base al racconto dei media locali, le lesioni non sarebbero di poco conto, tanto che si sta valutando l’opportunità di un’operazione chirurgica per ripristinare la sua integrità corporea. Un intervento ancora in sospeso, che potrebbe essere eseguito nei prossimi giorni.

Dal Barcellona al Celta Vigo, poi il prestito all’Aris

Nell’ultima stagione Carles Perez aveva giocato in prestito al Getafe, in Spagna, ma senza brillare. Tre le reti messe a segno in 27 presenze nella Liga spagnola, un rendimento che non gli è valso il riscatto da parte della squadra dell’hinterland di Madrid. Il Celta lo ha spedito di nuovo in prestito, stavolta in Grecia, dove Perez è incappato subito in questa grave disavventura. Sul web tanti tifosi giallorossi gli hanno espresso solidarietà, dopo il surreale incidente che l’ha visto involontariamente protagonista.