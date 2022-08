Roma, ufficiale Carles Perez al Celta Vigo

09-08-2022 17:19

La Roma continua nella sua opera di sfoltimento della rosa. Dopo Veretout, andato al Marsiglia, anche Carles Perez lascia la capitale, avendo raggiunto un accordo con il Celta Vigo, club della Liga.

Questo il comunicato ufficiale della società giallorossa:

“L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con il Celta Vigo per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Carles Perez. In giallorosso, in tre stagioni, l’attaccante spagnolo ha collezionato 64 presenze, segnando 8 gol. Il primo lo mise a segno contro il Gent il 20 febbraio 2020, in Europa League. Il Club augura a Carles il meglio per la nuova avventura nella Liga”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE