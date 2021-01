Roma: Paulo Fonseca blocca la cessione di Carles Perez

Radiomercato lo dava in partenza, ma non sarà così. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Carles Perez resterà regolarmente alla Roma. A deciderlo sarebbe stato Paulo Fonseca in persona.

Nonostante l’abbondanza nel reparto offensivo, il tecnico giallorosso sembra voler puntare ancora sullo spagnolo. Una notizia che, se confermata, spiazzerebbe il Parma che lo stava seguendo con grande insistenza. Motivo per cui i ducali stanno cercando di individuare un nuovo profilo come da richieste di mister Roberto D’Aversa: un attaccante esterno che giochi a destra e abbia modo di rientrare sul piede mancino.

OMNISPORT | 14-01-2021 22:59