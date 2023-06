Agente Tonali: "E' tranquillo, nessuna lacrima per il Milan. Pensa solo alla Nazionale

Le parole del procuratore del centrocampista classe 2000 al centro del tormentone di mercato in ottica Newcastle

23-06-2023 23:18

TIl portale Tuttomercatoweb riporta le parole di Beppe Riso, agente di Sandro Tonali, in merito alla trattativa in dirittura d’arrivo che segnerà il passaggio del suo assistito dal Milan al Newcastle per 70 milioni di euro più bonus:

“Sandro è tranquillo, sa che quando arrivano offerte così importanti, da proprietà così importanti è difficile rifiutare sia per il club sia per il ragazzo. Lacrime nel ritiro della Nazionale under 21 alla notizia di lasciare il Milan? No no, assolutamente: il ragazzo sta pensando solamente all’Europeo di Categoria e a come trascinare i propri compagni di sqyadra in Azzurro”.