Allegri: l'Al Hilal alza la posta, 90 milioni in tre anni

Dopo il no ricevuto nei giorni scorsi, il club saudita ha deciso di offrire al tecnico della Juventus un contratto ancora più invitante

24-06-2023 09:41

L’Al Hilal non si arrende e tenta Massimiliano Allegri con un’offerta ancora più allettante, quasi impossibile da rifiutare: 30 milioni di euro a stagione per un triennale, più 10 milioni da incassare al momento della firma. Siamo a più di quattro volte lo stipendio che il tecnico livornese guadagna oggi alla Juventus, a cui è legato da altri due anni di contratto.

Allegri naturalmente valuterà, anche se sembra deciso a proseguire la sua avventura sulla panchina bianconera per riscattare gli ultimi due anni in cui non è riuscito a conquistare neanche un trofeo.