Inter: la lunga giornata di Thuram a Milano

Sbarcato a Linate intorno alle 10, il nuovo acquisto nerazzurro sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto

27-06-2023 12:21

La lunga giornata a Milano di Marcus Thuram, primo colpo dell‘Inter quest’estate, è iniziata intorno alle 10 quando è atterrato a Linate in tuta e sorrisi. L’attaccante francese, che era in scadenza con il Borussia Moenchengladbach e che quindi è arrivato a parametro zero, dopo aver posato per i fotografi ufficiali del club nerazzurro è stato prelevato da un’auto aziendale. Visite mediche in mattinata, poi il giocatore si sposterà al Coni per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio è previsto l’arrivo in sede, in viale della Liberazione. Qui firmerà un contratto di cinque anni.