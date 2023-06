Al-Nassr: Brozovic tentenna, la moglie non vuole andare in Arabia

Sembrava tutto fatto ieri sera per il passaggio del centrocampista dell'Inter alla squadra saudita, ma oggi c'è stata una frenata

27-06-2023 11:30

Ci sono alcuni intoppi per il trasferimento di Marcelo Brozovic dall’Inter all’Al Nassr. Se soltanto ieri sera si respirava ottimismo dopo l’incontro avvenuto nella sede nerazzurra, nelle ore successive il centrocampista ha espresso alcune perplessità sulla destinazione. In realtà sarebbe la moglie a non voler andare in Arabia Saudita.

Ci potrebbe essere ora un clamoroso dietrofront rispetto alla proposta proveniente dall’Al Nassr, con approdo finale a Barcellona, meta maggiormente gradita dall’ex Dinamo Zagabria e dalla sua famiglia. Anche i blaugrana, infatti, si erano interessati al giocatore croato, prima che la trattativa con i sauditi arrivasse quasi fino in fondo.