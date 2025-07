Messi e Ronaldo, il duello si sposta in Arabia? Al-Ahli, maxiofferta per la Pulce

L'Al-Ahli tenta Messi con un'offerta faraonica per portarlo in Arabia e rilanciare la storica rivalità con Ronaldo: da dicembre tutto sarà possibile

Il Mondiale per club è finito in anticipo, l’età continua ad avanzare (38 anni da poco compiuti) e le ambizioni in America sembrano essere scemate dopo due anni. Per Lionel Messi – da dicembre – potrebbe iniziare una nuova vita e tornare uno storico duello. Dove? In Arabia Saudita con l’Al Ahli (squadra vincitrice della Champions League asiatica) che è tornata alla carica per la Pulce. Il club saudita sogna di portare l’argentino nella Saudi Pro League, offrendo un contratto multimilionario che potrebbe superare persino quello di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. Per il numero 10 argentino, inoltre, sarà previsto un mega ruolo di rappresentanza in Arabia.

Messi, contratto in scadenza e futuro da decidere

Il contratto di Messi con l’Inter Miami scade a dicembre 2025. Dopo l’esperienza americana, che ha seguito il deludente periodo al PSG, il fuoriclasse argentino si trova di fronte a una nuova scelta. L’MLS spera di trattenerlo, soprattutto in vista del Mondiale del 2026 negli USA, ma l’assalto saudita potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il fenomeno argentino, attualmente, percepisce dal club americano una cifra pari a 20 milioni a stagione ma, in Arabia Saudita, tutto potrebbe cambiare (e migliorare) economicamente.

Offerta monstre e ruolo da ambasciatore per Messi in Arabia

L’ambizione dell’Arabia Saudita va oltre il calcio giocato. Oltre a voler riportare Messi a sfidare Ronaldo, la Saudi Pro League punta a renderlo volto simbolo del progetto “Vision 2030” e testimonial del Mondiale del 2034, che si disputerà proprio nel Regno.

L’offerta prevederebbe cifre astronomiche, paragonabili o superiori ai 200 milioni di euro di CR7, già bandiera del campionato arabo.

Contatti in corso tra Messi e l’Al-Ahli

Secondo quanto riportato da ‘L’Équipe’, i primi contatti tra l’entourage di Messi e l’Al-Ahli sono già stati avviati. Già nel 2023, il club saudita aveva provato a ingaggiare l’argentino dopo la fine della sua avventura con il PSG, ma Messi scelse l’Inter Miami per prepararsi al suo ultimo Mondiale con l’Albiceleste. Ora, con l’avvicinarsi della scadenza del contratto e l’età che avanza, il quadro è cambiato.

L’Al-Ahli non è nuovo ai grandi colpi. La rosa attuale comprende nomi importanti come Édouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Ivan Toney e Roberto Firmino. Con Messi, il club punta a fare un ulteriore salto di qualità, sia sportivo che mediatico, rafforzando l’immagine internazionale della Saudi Pro League.

Beckham e l’Inter Miami provano a resistere

David Beckham e il management dell’Inter Miami faranno di tutto per convincere Messi a restare in Florida. Tuttavia, l’assalto saudita è concreto e determinato. L’idea di una nuova sfida contro Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, con un contratto faraonico e un ruolo centrale nel progetto calcistico nazionale, potrebbe essere l’ultimo, affascinante capitolo della leggendaria carriera della “Pulce”.

Last dance in Arabia

Suggestiva l’ipotesi di rivedere il confronto diretto tra Messi e Ronaldo. L’ultima volta i due si sono affrontati nel 2023 in amichevole, un match tra la top11 di Riad e il Psg ma le loro sfide epiche sono state quelle in Liga. Da una parte il n.7 del Real Madrid e dall’altra il n.10 del Barcellona: duelli a suon di dribbling, assist, gol e magie per il dualismo che ha segnato quasi vent’anni di calcio. Otto palloni d’oro Messi, cinque Ronaldo che però ha segnato più gol. In terra araba potrebbe svolgersi la last dance per i due fuoriclasse simbolo degli anni 2000.