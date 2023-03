Samuele Mulattieri, classe 2000, di proprietà dell’Inter e in prestito al Frosinone si candida ad un futuro luminoso e comincia a sognare la nazionale di Mancini

26-03-2023 10:50

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

AAA Attaccante cercasi. Roberto Mancini ha pubblicato il suo annuncio per il futuro della nazionale italiana ed ora resta in attesa di risposte. Il commissario tecnico dell’Italia ha chiarito che in questo momento la nostra nazionale ha disperato bisogno di un numero 9 e la risposta potrebbe arrivare dall’Under 21 e dalla serie B.

Italia, Samuele Mulattieri prenota un posto tra i grandi

La risposta alla ricerca di un attaccante di Roberto Mancini potrebbe fornirla Samuele Mulattieri. Classe 2000, l’attaccante sta vivendo una stagione da sogno con la maglia del Frosinone. La sua carriera inizia con le giovanili sella Sarzanese, prima di passare allo Spezia. L’esordio tra i grandi risale al 14 aprile del 2018 quando gioca nel match di B contro il Frosinone e il 22 aprile mete a segno anche il suo primo gol tra i professionisti. Nell’estate del 2018 passa all’Inter, la squadra per cui tifava da bambino, giocando con la Primavera, e nella stagione del 2019-2020 conquista il titolo di capocannoniere da fuoriquota.

Mulattieri: dal Volandam all’esplosione con il Frosinone

Nel 2020 viene ceduto in prestito al Volendam, seconda divisione del campionato olandese, e si mette in grande evidenza segnato 19 reti. Nella stagione successiva passa al Crotone: inizia bene poi anche a causa di un infortunio il suo percorso di crescita si arresta. L’estate scorsa la svolta con il passaggio al Frosinone: con la formazione ciociara ad un passo dalla promozione in serie A, mette insieme una stagione che attira su di lui le attenzioni di Mancini come dimostrano anche i 3 gol su 4 presenze con la maglia dell’Italia Under21.

Davide Mulattieri: ora il salto in serie A

Il cartellino di Mulattieri è ancora di proprietà dell’Inter. Il club nerazzurro difficilmente lo inserirò nella sua rosa nella prossima stagione e per l’attaccante si potrebbero aprire le porte verso un nuovo prestito, ma stavolta in serie A. L’attaccante, che compirà 23 anni il prossimo ottobre, cerca ora la consacrazione nel calcio dei grandi che solo un campionato di serie A gli può dare. Mancini continua ad osservarlo con grande attenzione sperando possa essere la soluzione da tanto cercata.