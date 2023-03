Serie B, Delio Rosi sicuro: "Frosinone e Genoa con la promozione in tasca"

L'ex tecnico di Lazio, Palermo e Fiorentina ha aggiunto: "Sudtirol grande sorpresa del torneo"

23-03-2023 16:51

“Südtirol vera sorpresa del torneo? La storia della Serie B insegna che ogni anno c’è una sorpresa. Ma gli altoatesini hanno alle spalle una società solida. Stanno andando fortissimo e possono entrare nei playoff”.

Così, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Delio Rossi ha fatto il punto sul campionato di Serie B, anch’esso in pausa per le nazionali dopo i trenta turni fin qui disputati: “Per la promozione diretta però – ha proseguito l’ex allenatore di Lazio, Palermo e Fiorentina in merito alla formazione allenata da Pierpaolo Bisoli – la vedo dura, anche se nello sport mai dire mai. Frosinone e Genoa già in A? Il Frosinone ha praticamente vinto il campionato, ma anche il Genoa sembra sulla buona strada. La terza squadra che salirà sarà il Cagliari? Ha un organico di spessore, ma i playoff sono un’incognita. Benevento, Spal e Brescia sono vere delusioni? Stanno facendo fatica, a conferma che il torneo cadetto è davvero tosto. Tutte e tre, però, a mio modo di vedere, sono nelle condizioni di riprendersi e risalire la china”.