Inter, i soldi per Samardzic e Lukaku possono arrivare tutti dall’Arabia: offerta anche per Onana

Dopo il passaggio di Brozovic all'Al Nassr, l'Inter è al lavoro per altre trattative in uscita: la cessione di Onana potrebbe finanziare i prossimi colpi di mercato.

04-07-2023 10:36

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Vendere e ripararsi, è un mantra che Marotta ha ripetuto spesso sia alla Juventus sia all’Inter. I telefoni dei dirigenti squillano di continuo e ora potrebbero leggere sullo schermo un +966. Non diamo i numeri, è il prefisso dell’Arabia Saudita, che hanno imparato a memoria dopo la trattativa per la cessione di Brozovic all’Al Nassr. Il club, capitanato da Cristiano Ronaldo, sarebbe interessato anche a Onana. Secondo CBS gli arabi sarebbero pronti a fare sul serio per il camerunense. Una trattativa che può entrare nel vivo, visto anche l’interesse del Manchester United.

Arabia a caccia di campioni per diventare torneo top

“La Saudi League diventerà uno dei migliori cinque campionati“ – lo ha detto e ribadito più volte Ronaldo. Ora il fondo PIF sta facendo sul serio per dare alla Lega un’immagine e per farlo sta collezionando tante figurine, senza badare a spese. L’aspetto economico non è un problema. La vera trattativa è convincere i giocatori ad accettare questa avventura, sportivamente rischiosa.

Inter, Onana per finanziare il calciomercato

Tra i tanti nomi emersi a mancare era quello di un portiere. Ed ecco che dopo la cessione di Brozovic potrebbero ripartire i dialoghi con la società nerazzurra. La richiesta per Onana è di almeno 50 milioni. L’Al Nassr sarebbe disposto a metterne sul piatto 40 più 5 di bonus.

Nelle prossime ore però potrebbe arrivare anche una prima offerta dal Manchester United, che deve sostituire De Gea. Anche i Red Devils sono pronti a investire 40 milioni. La palla passa all’Inter e alla volontà del giocatore, che può fare la differenza.

Onana, la “cassa” per puntare Samardzic e Lukaku

L’Inter ha dimostrato in questi anni di saper cedere e reinvestire. In attacco Inzaghi ha già ricevuto un rinforzo con l’arrivo di Marcus Thuram, ma il nome di Lukaku continua ad essere ricorrente nei discorsi tra i dirigenti nerazzurri. Il belga ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e dopo la delusione al Chelsea, non vorrebbe commettere altri errori. Il prestito è scaduto e attualmente BigRom è un giocatore dei Blues. Ed ecco allora che dalla cessione di Onana il club potrebbe avere una maggiore forza economica.

Non solo per puntare al ritorno di Lukaku, ma anche per guardare al futuro. Come? Il binocolo punta sull’Udinese, su Samardzic in particolare. All’Inter manca un giocatore con le sue caratteristiche, capace di saltare l’uomo e inventarsi la giocata negli ultimi metri. La scelta è nelle mani della dirigenza: conviene perdere un portiere unico come Onana per il bene del calciomercato? La risposta si saprà a breve.