Al Nassr: Ziyech non supera le visite mediche

Rischia di saltare l'affare con il Chelsea, che per il marocchino era pronto a ricevere 15 milioni di euro

30-06-2023 15:27

Non è un momento facile per l’Al Nassr. Prima l’offerta recapitata all’Inter per Marcelo Brozovic, rifiutata dai nerazzurri perché inferiore a quanto pattuito domenica scorsa, ora l’intoppo Hakim Ziyech. Il marocchino del Chelsea non ha infatti superato le visite mediche a causa di un problema a un ginocchio che rischia di far saltare l’affare. Cosa che scontenta tutte le parti in causa: i sauditi perché potrebbero non avere il rinforzo, gli inglesi perché potrebbero non ricevere i 15 milioni di euro del trasferimento e il giocatore, che avrebbe avuto un ingaggio di 12-13 milioni di euro a stagione.