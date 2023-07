Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Hojlund, Frattesi e Pulisic

Puntuale come ogni estate, riecco il mercato. Sempre più povero di denaro sonante ma ricco di idee, almeno in Italia . Le danze si sono aperte ufficialmente sabato scorso, il primo luglio. Diverse le trattative già definite , in entrata – i figli d’arte Weah e Thuram approdati a Juventus e Inter i colpi più fragorosi – e soprattutto in uscita, con gli addii alla serie A dei vari Tonali (Newcastle), Kim (Bayern) e Brozovic (Al Nassr). Ma cosa bolle in pentola? Quali sono gli obiettivi delle grandi? Diamo un’occhiata alle percentuali degli affari che riguardano Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e le altre big del campionato.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Hojlund

David Holm

Berardi Milinkovic-Savic

Parisi INTER Bisseck

Lukaku Mamardashvili

Samardzic Frattesi

Carlos Augusto MILAN Pulisic

Chukwueze Reijnders

Frattesi Dia

Musah NAPOLI Lopez

Kilman Gabri Veiga

Samardzic Le Normand

Itakura ROMA Frattesi

Traoré Scamacca

Sanches Morata

Hjulmand LAZIO Zaha Kerkez Orsolini ATALANTA Kolasinac Touré Holm FIORENTINA Gnonto Rouault Musso

Mercato, le mosse della Juventus

Neanche il tempo di accomodarsi dietro la scrivania della Vecchia Signora, che il nuovo ds della Juve Giuntoli deve risolvere le prime grane. Per piazzare i primi acquisti (Hojlund e David i pallini dell’ex uomo mercato del Napoli) bisogna prima perfezionare alcune cessioni per far cassa: Vlahovic e Chiesa sarebbero quelle che frutterebbero di più. Senza ricavi persino l’acquisto di Parisi per ora è impossibile, figurarsi il sogno Milinkovic-Savic.

Le trattative dell’Inter e del Milan

Le milanesi qualche tesoretto dalle cessioni lo hanno già messo da parte, il Milan con Tonali, l’Inter con Brozovic: e presto potrebbero arrivare i soldi di Onana, che il Manchester United corteggia spudoratamente. I rossoneri sono vicini a Pulisic e Chukwueze e non mollano Frattesi per il centrocampo, dove puntanopure Reijnders o Musah. Dia, invece, è l’ultimo nome per l’attacco. L’Inter è a un passo da un difensore, Bisseck, e sta lavorando ai fianchi il Chelsea per strappare migliori condizioni per riottenere Lukaku. A centrocampo, se salta Frattesi, si vira su Samardzic, inseguito pure dal Napoli.

Calciomercato: Napoli attende, Roma vigile

A proposito del Napoli, i campioni d’Italia sono vicini a un primo rinforzo a centrocampo: Maxime Lopez del Sassuolo, pupillo di Rudi Garcia. Al posto di Kim salgono le quotazioni di Kilman, difensore del Wolverhampton, ora davanti a Le Normand e Itakura. Il primo obiettivo della Roma, invece, si chiama Frattesi e i rumors delle ultime ore lo danno più vicino al ritorno nella capitale che a Milano. Piace anche Traoré, ex Barcellona in uscita dal Wolverhampton.