Inter, addio Brozovic ma scoppia caso-Onana: a rischio tesoretto per Lukaku o Frattesi

Senza la cessione del portiere l'Inter non ha la liquidità necessaria per completare il mercato in entrata: i soldi Brozovic non bastano

02-07-2023 12:52

Con la montagna di soldi che arrivano da sponsor e diritti tv le società di Premier League non hanno certo problemi di soldi. Eppure il Fair Play finanziario è da rispettare per tutti e stando a quanto riferisce il ‘Mirror’, potrebbe essere proprio la volontà di non sforare i parametri del FPF a bloccare la trattativa tra il Manchester United e l’Inter per Onana.

Trattativa in stand-by per Onana

In particolare, il club inglese avrebbe fissato un budget non eccessivo (per gli standard inglesi): 120 milioni di sterline. La metà è stata però già impegnata per arrivare a Mount del Chelsea e con il restante Ten Hag, allenatore olandese del Manchester United, vorrebbe, oltre al portiere, anche un difensore e un attaccante.

Troppi acquisti da fare per spendere almeno 50 milioni soltanto per un portiere, da qui l’ipotesi di mollare la pista Onana per virare su altri obiettivi. Tuttavia, anche il club nerazzurro è già alla ricerca del sostituto di Onana in caso di partenza e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe scelto Anatoliy Trubin, portiere classe 2001 dello Shakhtar Donetsk.

L’Inter e lo United cercano piste alternative

Come ha dichiarato l’ad nerazzurro, Beppe Marotta, nei giorni scorsi, l’Inter e il giocatore faranno attente valutazioni. I contatti tra il ds Piero Ausilio e David Harrison dello United non sono raffreddati e restano costanti: dall’Inghilterra dovrebbe arrivare una prima offerta intorno ai 45 milioni più 5 di bonus.

La trattativa potrebbe quindi arenarsi anche se per i Red Devils c’è ancora una possibilità di aumentare il budget per il mercato senza andare contro alle regole del FFP: vendere alcuni dei calciatori in rosa che non rientrano più nei piani dell’allenatore olandese. Riuscirci significherebbe incrementare il tesoretto a disposizione e quindi chiudere per Onana.

Brozovic all’Al-Nassr non basta a finanziare il mercato

Mancano ora solo gli ultimi dettagli del contratto di Brozovic, che avrebbe già svolto le visite mediche a Parigi: l’ufficialità potrebbe arrivare già domani. Nella giornata di ieri i nerazzurri hanno accettato l’offerta da 18 milioni di euro pur di lasciar partire il loro centrocampista alla volta araba. Un indizio importante del buon esito finale della trattativa arriva dall’Arabia Saudita: dal momento che il club arabo ha ufficializzato le cessioni di Luiz Gustavo e Alvaro Gonzalez, giocatori che occupavano due slot riservati ai giocatori non arabi.

Intrecci di mercato: ora a rischio l’arrivo di Lukaku o Frattesi

L’ok dell’Inter per Brozovic all’Al-Nassr non sblocca comunque il mercato dei nerazzurri: la possibile non cessione di Onana potrebbe comunque ora bloccare tutto a causa della scarsa liquidità disponibile. Liquidità indispensabile per poter acquistare definitivamente Lukaku e Frattesi. Per Lukaku basterebbero in realtà i soldi di Brozovic ma per Frattesi resta indispensabile la cessione di Onana. Senza la cessione di Onana dunque, potrebbe arrivare solo uno tra i due nomi che l’Inter sta trattando.