Inter: anche Audero per sostituire Onana

La Samp chiede 10 milioni

26-06-2023 00:02

C’è anche l’Inter nella folta lista dei club che pensano a Emil Audero, portiere in forza alla Sampdoria. Come indica Sky Sport, il club nerazzurro è sempre alla ricerca di un portiere in seconda che possa far rifiatare André Onana o chi eventualmente prenderà il suo posto. Sulle tracce dell’italo-indonesiano ci sono anche Bologna, Lazio e Napoli. La richiesta dei blucerchiati è di circa 10 milioni di euro.