Calciomercato Serie B: Bari scatenato, Favilli verso Avellino, la Fininvest cede il Monza

Magalini e Di Cesare chiudono l'affare Moncini e tentano Lapadula, mentre i Lupi trattano per il ragazzo cresciuto nella Juve

Il mercato entra nel vivo anche in Serie B, all’alba dell’apertura ufficiale della sessione estiva. Scatenato il Bari di Luigi De Laurentiis, chiamato a rivoluzionare il reparto offensivo a disposizione di Fabio Caserta. Salutato Andrea Favilli, diretto verso Avellino, si punta forte su Moncini e Lapadula. Intanto, la Fininvest sta definendo la cessione del Monza alla cordata statunitense guidata dalla società di venture capital Beckett Layne Ventures, come confermato dalla Gazzetta dello Sport. Molto attive anche Catanzaro, Cesena e Spezia, pronte a migliorare i rispettivi organici.

Calciomercato Serie B: Moncini al Bari, Di Cesare prova a convincere Lapadula

Dopo aver annunciato l’arrivo di Fabio Caserta, scelto per sostituire Moreno Longo, il Bari di Luigi De Laurentiis è a caccia di rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Riflettori puntati sul reparto offensivo, con il tandem Magalini-Di Cesare che ha chiuso in giornata l’accordo per Gabriele Moncini, attaccante in uscita dal Brescia. Intesa biennale con l’attaccante reduce da una buona stagione con le Rondinelle.

Non solo Moncini. I galletti, in queste ore, stanno provando a convincere anche Gianluca Lapadula, centravanti classe ’90 che ha vissuto un anno non particolarmente felice con la maglia dello Spezia. Di Cesare, complice il soggiorno dell’italo-peruviano in Puglia, ha intavolato una trattativa sulla base di un anno di contratto. Chiusi, invece, gli accordi per Cerofolini, Verreth e Pagano.

Favilli verso Avellino, cifre e dettagli del contratto

Avellino assoluto protagonista in questo mese di giugno. Trattative ben avviate per Gyabuaa, Milani e Claudio Cassano, con il ds Mario Aiello che può ora concentrarsi sull’affare Andrea Favilli. L’attaccante classe ’97, alto 1.91m, vede scadere oggi il suo contratto con il Genoa, una volta terminato il prestito al Bari, e può ora approdare in Irpinia a parametro zero.

L’offerta dei biancoverdi ha superato nettamente l’ultimo rilancio del Bari, facendo desistere la società di De Laurentiis. Contratto biennale con opzione di rinnovo fino al 2028, che scatterebbe al raggiungimento di un certo numero di presenze. Oltre a Favilli, l’Avellino ha messo le mani anche su Valerio Crespi, classe 2004 della Lazio che ha già detto sì ai Lupi di Raffaele Biancolino.

Monza, la Fininvest cede il pacchetto di maggioranza

Mancano solo firme ed annuncio per il passaggio di proprietà del Monza, con la Fininvest pronta a salutare il 75-80% delle quote, valutato circa 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club brianzolo sarà acquisito da una cordata statunitense guidata dalla società di venture capital Beckett Layne Ventures, con sede a Larchmont (New York).

Da Brandon Berger, ex responsabile marketing del Chelsea, all’avvocato Mauro Baldissoni, fino ad una serie di intermediari che hanno curato il dossier per conto degli americani. Quota di minoranza per la Fininvest, almeno fino al closing definitivo previsto tra qualche settimana, per una fase di transizione condivisa che vedrà sempre Adriano Galliani alla guida della gestione operativa.

Il cambio di proprietà potrebbe portare anche ad un clamoroso “switch” in panchina: qualora Paolo Bianco non dovesse soddisfare le aspettative della nuova gestione, in rampa di lancio c’è Daniele De Rossi, che non ha raggiunto un accordo con la Sampdoria. I blucerchiati, infatti, stanno virando sul duo Lombardo-Gregucci, per ripartire dopo un’annata disastrosa, salvata solo dalla vittoria ai playout con la Salernitana. Una soluzione che garantirebbe alla Doria la permanenza di Evani nello staff tecnico.

Movimenti per Spezia e Cesena, primo colpo ufficiale per la Reggiana

Lo Spezia di Luca D’Angelo, metabolizzata la delusione per la sconfitta in finale playoff contro la Cremonese, accelera per chiudere i colpi Artistico e Cittadini, in arrivo rispettivamente da Lazio e Atalanta. Il sogno è l’ex Venezia Antonio Candela, esterno reduce dalla parentesi con i colori del Real Valladolid, sul quale è piombato anche l’Empoli.

Affondo del Cesena per il centrocampista Matteo Guidi e per gli attaccanti Emanuele Rao e Pierluca Luciani, mentre la Reggiana ha ufficializzato l’acquisto di Basili dalla Pergolettese. Contratto fino al 30 giugno 2027. Innesto anche per il Mantova, che ha strappato l’ok definitivo per il trasferimento di Alessio Castellini dal Catania.